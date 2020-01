Anker dommen: – Jeg begynner nesten å grine

– Jeg syns det er helt forferdelig og begynner nesten å grine, sier Eline Stangeland, gruppeleder for MDG.

VIL TREKKE SEG UT: MDG vurderer nå å trekke seg ut av samarbeidet etter at Lillestrøm kommune anket dommen. Foto: Anders Fehn / NRK

I desember ble kommunen dømt til å betale 34 millioner kroner i erstatning til 14 huseiere ved søppeldeponiet i Skedsmo. I tillegg til saksomkostninger på over fem millioner kroner.

Under et ekstraordinært formannskapsmøte onsdag valgte Lillestrøm kommune å anke dommen.

Om ikke kommunen revurderer anken trekker MDG seg ut av samarbeidet med partiene som styrer kommunen.

– Det har blitt begått feil her og skader har skjedd. Hvem er det som står nærmest til å ta det erstatningsansvaret? Det er jo ikke innbyggerne. Det er kommunen, sier Stangeland.

Saken skal opp i kommunestyret om en uke, men ingenting tyder på at politikerne vil snu.

Det var partiene Ap, Senterpartiet, Høyre, Venstre og Folkets Røst som stemte for å anke saken. KrF, Frp, og SV og MDG var imot.

Sjokkerte beboere

De 14 boligeiere mener husene er ødelagt og at gass siver inn i. De er svært opprørte etter at det ble klart at Lillestrøm kommune vil anke dommen.

– Det er med sjokk og vantro vi nå hører at formannskapet har gått for en anke, sier Vidar Hoel, talsperson for boligeierne ved søppeldeponiet i Skedsmo.

SKUFFA: Vidar Hoel er beboer og talsperson for de 14 boligeierne ved søppeldeponiet i Skedsmo, han måtte sitte på gangen da politikerne hadde lukket møte. Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Det viser at majoriteten av politikerne ikke tenker på menneskene i denne saken. Kun på penger og makt, sier Hoel.

Bak lukkede dører

Under møtet bak lukkede dører i Lillestrøm kom flertallet i formannskapet fram til å anke saken, forteller Ordfører i Lillestrøm Jørgen Vik (Ap). 11 av 15 representanter var for å anke. Ordføreren legger ikke skjul på at det har vært en vanskelig sak.

– Det var tydelig fra alle at det handler ikke om å vinne eller tape, men å lete etter det som er en riktig avgjørelse, sier Vik.

Rettssaken mot kommunen startet i begynnelsen av november 2019. Rettssaken kom som følge etter en mangeårig strid om boligene på det nedlagte søppeldeponiet i Brånasdalen.

I dommen som kom like før jul ble de 14 huseierne tilkjent rundt 2,5 millioner kroner hver.

22 leiligheter i et borettslag i området ble kjøpt opp av kommunen. Mens 14 boligeiere i Brånåsdalen altså valgte å gå rettens vei.