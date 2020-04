Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bergan hadde nærmast ikkje tatt i ei rive før, fram til han begynte i jobben som anleggsgartnar hjå firmaet Steen & Lund for ei veke sida. Karrierebytet tvinga seg fram etter at han i februar vart permittert frå jobben som bilmekanikar.

– Det var sjølvsagt kjedeleg. Men ein får jo ikkje gjort så mykje anna enn å prøve å gjera det beste ut av det, seier Bergan.

Tysdag 21. april var 430 000 personar registrert som heilt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkarar på tiltak hjå NAV. Til samanlikning var talet 79 900 ved utgangen av februar, så korona-krisa har gitt ei stor auke.

Trivst med grøne fingrar

Mange av dei permitterte er no på veg over i nye yrke. Sjølv har Bergan lagt skiftenøkkelen på hylla, til fordel for spade og lauvblåsar – som gartnar i firmaet Steen & Lund i Lier.

– Eg stortrivst. Fyrste veka har vore heilt knall, med sol og fint vêr. Eg kan ikkje klage.

Andreas Bergan dreg i gang lauvblåsaren. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Det er ikkje tvil om at karrierebytet frå mekanikar til gartnar er ein stor overgang. Men førebels har han ikkje angra eit einaste sekund.

– Eg får jobbe ute, og bruke kroppen. Og det er eigentleg det eg trivst best med – fysisk arbeid.

Enorm respons

Vårsesongen er den travlaste tida på året for gartnarane i Steen og Lund. Vanlegvis tek dei i mot utanlandske sesongarbeidarar for å få hjula til å gå rundt. Men det let seg vanskeleg gjera med stengde grenser og strenge reiserestriksjonar rundt i Europa.

Såleis vart det fort klart at firmaet måtte sjå seg om etter norsk arbeidskraft framfor vårsesongen. For kort tid sidan lyste dei ut 90 gartnarstillingar. Responsen var enorm. Over 250 søkjarar meldte seg.

Kjensleladd prosess

– Eg vart faktisk litt rørt, og litt lei meg, for mange av dei søknadene var litt kjensleladde. Mellom anna eit ektepar, der båe hadde mista jobben eller blitt permitterte, som ville ha jobb. Dei hadde mista litt av inntekta si, og hadde det tungt. Då kjenner ein det litt på kroppen, seier Svein-Erik Bjerkrheim, direktør i Steen & Lund.

– Det var jo gledeleg å kunne ringje rundt til 40 stykkjer og seie at me kunne tilby dei jobb, seier Svein-Erik Bjerkrheim, direktør i Steen & Lund. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Blant søkarane var alt frå skuleelelevar til pensjonistar. Til slutt fekk 40 av dei ei etterlengta gladnyheit – og tilbod om jobb som gartnar. Fleire av dei stod også i same situasjon som Andreas Bergan.

– For oss var det ei gledeleg nyheit å få tak i folk. Og å kunne hjelpe nokon i ei elles tung tid.