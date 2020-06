Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Andreas Malmquist har brukt ufrivillig mye tid på verandaen hjemme i Halden de siste ukene. Haldenseren jobber i butikken Stene Mat i Strömstad og får ti nye karantenedager hver gang han passerer grensa etter å ha vært på jobb.

– Da må jeg bare sitte hjemme og holde meg unna store folkemengder, sier han.

Fredag åpnet regjeringen opp for at nordmenn kan dra på jobbreiser i Norden fra 1. juni, på samme vilkår som det har vært mulig å reise til jobb i Sverige og Finland tidligere.

Det betyr at du kun er unntatt karanteneplikten på vei til og fra arbeidsstedet og når du er på jobb. Du må fremdeles være ti dager i karantene på fritiden hjemme i Norge.

For Malmquist, og flere andre nordmenn med jobb i Sverige, har det ført til en nesten sammenhengende karantene siden restriksjonene ble innført 17. mars.

– Det er noe som er veldig feil. Svensker kan jobbe med korona-pasienter på norske sykehus og så gjøre akkurat som de vil når de er hjemme i Sverige. Nordmenn som jobber i en matbutikk i Sverige, får ikke gjort noen ting når de kommer hjem, sier han.

– Et ensomt liv

At svenske innbyggere med jobb i Norge kan leve nærmest som normalt når de er hjemme i Sverige, bekreftes av Malmquists svenske kjæreste Jonna Lundin.

Hun er bosatt i Strömstad og trenger ikke å gå i karantene etter å ha besøkt kjæresten i Halden.

– De reglene gjelder ikke i Sverige. Jeg synes det er veldig rart, sier hun.

Andreas Malmquist fra Halden har brukt mye tid på den 15 kvadratmeter store verandaen. Nå frykter han at barna må tilbringe sommeren på verandaen fordi han selv er i karantene. Foto: Magnus Brenna-Lund/NRK

NRK har også blitt kontaktet av flere andre nordmenn i samme situasjon. En av dem jobber en til to dager i uka i en nærmest folketom butikk på kjøpesenteret Nordby.

Hun ønsker ikke å stå frem med navn og bilde, men forteller at hun på grunn av korona-restriksjonene har blitt sittende i karantene i opp til seks-sju dager før hun har dratt på jobb og umiddelbart fått ti nye karantenedager.

– Er det en regel, så er det en regel. Men det virker nesten uakseptabelt. Nå er jeg faktisk ute av karantene, men jeg skal tilbake på jobb på søndag. Da blir det ti nye dager. Det har vært et ensomt liv, sier hun.

Reglene gjorde også at hun måtte ta ut ekstra fridager for å få et langt nok karanteneopphold til å dra til legen.

– Jeg måtte gi legen beskjed om at hvis jeg skulle møte opp, så måtte jeg få varsel 14 dager i forveien for å få tatt ut fri. Det ble løst ved at jeg ble permittert noen prosent ekstra og tok ut noen dager fri i tillegg.

KARANTENEPLIKT: Nordmenn som jobber i utlandet må holde seg i ti dagers karantene på fritiden fra tidspunktet de kommer tilbake til Norge. Unntaket er når de er på vei tilbake til jobb i Sverige. Foto: Vidar Ruud

– Alternativet ville vært å ikke få jobbe i det hele tatt

Allerede 8. mai sendte kommunedirektøren i Halden et brev til Helsedirektoratet der han ba om karantenefritak for innbyggerne i grensekommunen. I brevet skriver han:

«For disse legger innskjerpingene som har kommet på grunn av Covid-19 sterke begrensninger på deres liv og hvordan dette kan leves.»

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til NRK at de har forståelse for at karantenereglene kan være utfordrende for de som bor i Norge og jobber i Sverige.

– Men denne ordningen ble etablert i mars for å stoppe import av smitte fra Sverige og Finland. Ved å innføre karantene for de som dagpendler over grensen, kunne de fortsette å arbeide og bedriftene beholde arbeidskraften sin. Uten en slik karanteneordning ville alternativet vært å ikke få jobbe i nabolandet i det hele tatt.

Helseminister Bent Høie gjentok på en pressekonferanse onsdag at Norge vurderer ytterligere åpning av grensen frem mot 15. juni. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Regjeringen har flere ganger uttalt at de vil vurdere ytterligere åpning av grensene 15. juni. Dette er fremdeles en dato som står fast.

For Andreas Malmquist i Halden har det foreløpig gått greit i karantene, selv om det har vært kjedelig. Men han frykter hvordan de neste ukene blir.

– Det blir verre når sommeren kommer og barna må tilbringe sommeren på verandaen fordi pappa sitter i karantene. Alle strender og steder man kan dra er smekkfulle av folk. Da får ikke jeg være der. Det blir nok en sommer barna vil huske for alltid, sier han.