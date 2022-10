Andre brann i samme område på to uker

Mandag kveld brant det kraftig i tre biler på Rødtvet i Oslo. Både politi og brannvesen rykket ut.

– Det er delvis spredningsfare til flere biler og bygg, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i oslopolitiet til NRK.

Brannvesenet fortalte at brannen var startet i to biler, men at de raskt fikk kontroll på situasjonen. Ingen personer skal ha vært observert i området.

Politiet meldte klokka 21:28 at brannen var slukket, og at hvert fall tre biler hadde fått omfattende skader. Politiet undersøker nå årsaken til brannen.

19. oktober var det meldt om en brann i bil i samme område, som trolig var påtent.

– Men vi kan ikke bekrefte om det en sammenheng her, sier Stokkli.