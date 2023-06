Anbefaler ny koronavaksine til alle over 60

Denne uka gikk det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og det europeiske smittevernbyrået (ECDC), ut med en felles anbefaling.

De mener det er riktig å utvikle en vaksine som retter seg mot den såkalte XBB-varianten av viruset, som har fått tilnavnet «Kraken». Denne smittsomme varianten og dens nære slektninger har vært dominerende i Norge og store deler av verden de siste månedene.

Dårligere immunitet

Disse variantene har vist seg å være svært gode på å omgå immunforsvaret, og truer med å skape nye smittebølger.

En fersk norsk studie viser at både vaksinerte og tidligere smittede får en veldig svak immunrespons, når de utsettes for disse utgavene av viruset.

– De som gjentatte ganger har blitt vaksinert har god immunitet mot alle virusvariantene som har sirkulert tidligere. Men denne immuniteten er ikke veldig god mot det som ser ut til å dukke opp neste gang, uttalte Marco Cavaleri, EMAs leder for helsetrusler og vaksinestrategi.

Målet er å ikke bare å beskytte mot alvorlig sykdom, men også øke sjansene for å unngå smitte og mild sykdom. De to byråene anbefaler derfor å vaksinere alle over 60 år, helsepersonell, gravide, og yngre som har underliggende sykdommer.

Også Verdens helseorganisasjon har tatt til orde for å utvikle en ny vaksine rettet mot de nye variantene.

Fagdirektør Preben Aavitsland i FHI venter nye bølger med koronasmitte til høsten og vinteren Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

FHI: Vaksinestrategi klar etter sommeren

Hjemme i Norge jobber FHI med å utarbeide sin vaksinestrategi som vil gjelde til høsten og vinteren.

– Vi holder på å vurdere dette, men konklusjonene vil komme etter sommeren. Vi er enige med ECDC og EMA i at man i framtidig vaksinasjon bør prioritere grupper med økt risiko for alvorlig sykdom, sier fagdirektør Preben Aavitsland i FHI.

Ifølge Aavitsland gir de tidligere vaksinene fortsatt god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død.

– Beskyttelsen mot å bli alvorlig syk ser ut til å være god og langvarig etter vaksinasjon eller infeksjon, mens beskyttelsen mot å bli smittet taper seg i løpet av få måneder, sier Aavitsland.

– Hvilket smittescenario ser du for deg i Norge til høsten?

– Epidemien framover bestemmes av balansen mellom virusets utvikling og befolkningens immunitet. Vi regner med to til fire bølger hvert år, men at disse bølgene er nokså små og ikke utfordrer kapasiteten i sykehusene. Det kommer nok en bølge til vinteren, men kanskje også en bølge eller to før det.

Venter lavere oppslutning

FHI-direktøren er ikke spesielt bekymret for kommende virusvarianter.

– Det er lite sannsynlig at det oppstår varianter som helt omgår immuniteten mot alvorlig sykdom. Vi er lite bekymret for at dette vil skje, men følger med og har beredskap, sier Aavitsland.

Dersom det blir aktuelt med en ny vaksine, venter FHI lavere oppslutning enn tidligere.

– Vi må nok regne med noe lavere oppslutning om vaksinasjon i målgruppene framover, og det kan ha sammenheng med at folk oppfatter sin risiko som mindre enn under vaksinasjonskampanjen i 2021.

Vaksinekø i 2021. Slik blir det neppe igjen, selv om det blir aktuelt med en ny vaksine til høsten. Foto: Ola Helness / NRK

I Drammen opplevde smittevernoverlege lege Einar Sagberg at færre enn halvparten av de over 75 år, meldte seg for sin oppfriskningsdose på vårparten i år.

– Bare 45 prosent kom for å få vaksinen, forteller Sagberg.

Smittevernoverlege i Drammen, Einar Sagberg. Foto: Azad Razaei / NRK

Han tror den lave oppslutningen har sammenheng med at kampanjen var lite synlig i mediebildet, og viruset var lite utbredt da vaksineringen pågikk.

– Jeg har stor tro på at flere vil melde seg hvis det kommer en ny vaksine, men vi når ikke opp mot oppslutningen fra 2021, sier smittevernoverlegen.