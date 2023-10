Risikerer livet på jobb: – Et underutviklet område

– Det er klart og tydelig at sikkerheten må forbedres. Hvis ikke så er det til slutt ingen som tør å kjøre buss, sier Madeleine Isabelle Haukås.

Hun er bussjåfør og tillitsvalgt for sjåførene som er organisert i Yrkestrafikkforbundet i Fredrikstad og Sarpsborg.

I desember i fjor omkom en av deres kollegaer etter en frontkollisjon mellom to busser i Fredrikstad sentrum.

– Det var veldig tøft. Vi opplevde at enkelte måtte spørre andre kollegaer om å kjøre akkurat der, fordi de ikke klarte det selv, sier Haukås.

Arbeidsmiljøet blant bussjåførene i Nedre Glomma er godt, ifølge Madeleine Isabell Haukås. Hun er tillitsvalgt for sjåførene som er organisert gjennom Yrkestrafikkforbundet.

Siden 2011 har minst ti bussjåfører mistet livet i møteulykker på norske veier. Fra 2011 til 2020 var 240 busser involvert i frontkollisjoner, viser tall fra Statens vegvesen.

En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt kommer med konkrete anbefalinger for hvordan sikkerheten i busser kan heves.

Døde etter ulykke i 30 km/t

Risikoen for at en bussjåfør havner i en ulykke er omtrent like stor som at en fører av en personbil gjør det.

Samtidig er konsekvensene mye større for bussjåførene, ifølge Tor-Olav Nævestad. Han er forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Tor-Olav Nævestad er forskningsleder for sikkerhet og resiliens ved Transportøkonomisk institutt.

– Bussjåførene kan for eksempel omkomme når de kolliderer i en fart på 30 kilometer i timen, sier Nævestad.

Han viser til en møteulykke mellom to busser som inntraff i Ullensaker i 2017. Der omkom en av sjåførene, til tross for at bussene holdt lav hastighet.

– Det ville ikke skjedd med lastebil eller personbil, sier Nævestad.

Bussene som var involvert i ulykken i 2017 fikk massive skader, til tross for at de holdt lav hastighet.

Foreslår internasjonalt regelverk

Tirsdag ble en ny rapport om sikkerhet i buss presentert på Europas største bussmesse i Belgia.

I rapporten kommer forskningsleder Nævestad og TØI med flere konkrete tiltak som kan bidra til bedre sikkerheten for bussjåfører og passasjerer.

De anbefaler blant annet at bussjåfører bør bli bedre vernet.

For å få til det, er det nødvendig med en europeisk standard for kollisjons­sikkerhet i buss, konkluderer forskerne.

Bussene som var involvert i dødsulykken i Fredrikstad i romjulen 2022. Her blir de undersøkt av Statens havarikommisjon.

Sikkerhetskravene som stilles i dag er basert på regelverk som finnes for lastebiler og andre tyngre kjøretøy.

– Vi anbefaler at man bør ta utgangspunkt i bussene og hva de trenger, sier Tor-Olav Nævestad.

Nygård: Underutviklet område

– Det er helt i tråd med det vi ønsker oss, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

1. oktober ble det innført et krav om at alle nye busser i Norge skal ha en forsterket konstruksjon i midten av fronten på bussen. Det skal hindre at fronten blir deformert dersom en ulykke inntreffer.

Kravet er et skritt i riktig retning, men ikke godt nok, ifølge Nygård.

– Dette er et underutviklet område. Det har skjedd en utvikling på lastebilsiden, men på buss-siden så har det skjedd veldig lite. Det kan vi ikke sitte stille og se på.

Samferdselsdepartementet har nylig bedt Statens veivesen om å utarbeide nye, strengere krav til kollisjonssikkerhet, sier Jon-Ivar Nygård.

Vil øke kunnskapen

Rapporten som ble lagt frem tirsdag er finansiert av Kollektivtrafikkforeningen. De organiserer offentlige kollektiv­selskaper lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Målet med rapporten er å øke kunnskapen i Norge og Europa om hvilke sikkerhetstiltak som er tilgjengelig, sier styreleder Siv Wiken.

Styreleder i Kollektivtrafikkforeningen Siv Wiken.

Foreningen håper rapporten vil gjøre det enklere for myndigheter og innkjøpere å etterspørre de beste og mest effektive løsningene.

Gjennomgangen til Transportøkonomisk institutt har resultert i fire konkrete anbefalinger:

Disse tiltakene anbefaler forskerne: Ekspander/minimer faktaboks Flåtestyringssystemer for å legge til rette for myk kjørestil. Dette skal minimere harde nedbremsinger og brå akselerasjon. Sikkerhetskulturtiltak bør innføres for å øke fokuset på sikkerhet blant ledere og ansatte. Sikkerhetsstyringssystemer for å registrere uønskede hendelser og lære av dem. Kollisjonssikring for bussjåfører. Sikringstiltak bør etableres som en felles europeisk standard. Ingen av de anbefalte tiltakene er lovpålagt i dag. Kilde: Rapporten «Safety in bus transport in Europe. Status of safety and discussion of measures benefitting drivers, passengers and other road users» fra Transportøkonomisk institutt.

Mange nestenulykker

Bussene som var involvert i dødsulykken i Fredrikstad i fjor kjører ikke lenger i Nedre Glomma-regionen.

I sommer tok et nytt selskap over. Da ble det også tatt i bruk nye busser. De oppfyller sikkerhetskravet som nylig ble innført.

Dødsulykken i Fredrikstad i fjor har preget sjåførene i området, forteller tillitsvalgt Madeleine Isabelle Haukås.

Madeleine Isabelle Haukås stortrives i jobben som bussjåfør.

– Jeg har ikke lyst til å slutte. Derfor håper jeg de som jobber med sikkerhet forbedrer den så fort som mulig.

– Føler du deg trygg når du sitter bak rattet på jobb i dag?

– Ikke 100 prosent. Jeg gjør ikke det. Jeg har opplevd mange nestenulykker.