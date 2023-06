Tysdag kveld vart det fyrt av skot ved Grønland t-banestasjon.

Den alvorlege hendinga er ei av fleire som har skjedd i området den siste tida.

Det får både politikarar og osloborgarar til å reagere.

Justispolitisk talsperson for Framstegspartiet, Per-Willy Amundsen, seier det no er på tide å ta grep.

– Politiet må få dei ressursane dei treng for å vere synlege nok i området. Så må det også bli tatt grep for å få handtere dei kriminelle gjengane, seier han til NRK.

Amundsen kritiserer også byrådsleiar Raymond Johansen, som lenge har vore tydeleg på at Oslo er ein trygg by å bu i.

– At det er ein uakseptabel situasjon har Johansen sagt lenge. Han har også sagt at Oslo er ein trygg by, men dei som bur her oppfattar ikkje det same, seier Amundsen til NRK.

Han meiner Johansen kjem med tomme ord.

Vil snakke med Justisdepartementet om pengar

Fredag ettermiddag møtte Raymond Johansen politiet i Oslo for å drøfte situasjonen på Grønland. Samtidig kom meldinga om at ein person er sikta og varetektsfengsla etter hendinga tysdag, melder Avisa Oslo.

Etter møtet peika han på at dei hadde gjort mykje for å gi området eit løft, men at det framleis står eit arbeid att. Og det opne salet av narkotika, uroar han.

– Kriminell aktivitet er politiets ansvar. Men politiet må ha noko ressursar, og eg er usikker på om dei har det. Eg trur styresmaktene undervurderer alle dei hovudstadsfunksjonane dei har, og det vil eg ta opp med Justisdepartementet, seier han til NRK.

Raymond Johansen var i krisemøte om situasjonen på Grønland fredag. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Samtidig peikar byrådsleiaren på at sjølv om mange kjenner seg utrygge på Grønland, har ungdomskriminaliteten i hovudstaden gått ned.

– Det betyr ikkje at eg ikkje respekterer den kjensla dei har på Grønland, men kriminaliteten er no på eit lågare nivå enn før pandemien.

Kjenner seg utrygg

Alexander Bjørkmann bur sjølv på Grønland. Han seier det er vanskeleg å bli høyrt om problema i bydelen.

– Det er utrygt for barna, det er det verste. Det er vanskeleg å bli høyrt. Når me ringjer politiet er det ingen som kjem, seier han.

Men han legg også til at bydelen er i utgangspunktet ein stad med fine menneske og aktivitetar.

– Det som er synd, er at det ikkje er trygt nok til å nytte dei aktivitetane, seier Bjørkmann.

Politiet vil vere meir synlege

Fredag ettermiddag seier politimeister i Oslo, Ida Melbo Øystese, at dei vil ha fleire politifolk til stades på Grønland.

Utsegna kjem kort tid før politiet og bystyret skal sjåast til det såkalla krisemøtet.

– Som ny politimeister, har eg varsla at me skal vere meir til stades i gatene, og me kjem til å vere meir til stades på Grønland i tida framover, seier ho til NTB.

Politimeister i Oslo Ida Melbo Øystese. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Bakgrunnen skal vere eit brev sendt frå politiet til Oslo kommune i januar i år, som Aftenposten skreiv om laurdag.

Der skal dei mellom anna har skrive at området ved Vaterland på Grønland i stor grad er eigd av dei som sel narkotika.

– Me har ikkje ein einaste kvadratmeter å gjeve til kriminell verksemd i byen vår, sa Raymond Johansen om saka fredag morgon.

Meiner det er ein «perfekt storm»

Amundsen er klar på at det trengst strakstiltak. Meir nærvær frå politiet er eitt av dei.

Den tidlegare justisministeren kallar situasjonen i dag ein «perfekt storm». Han har sjølv teke turen til Grønland.

– Dette er summen av dårlege politiske tiltak og ein dårleg ressurssituasjon for politiet. Bebuarane her i området blir ikkje høyrt, seier han.

Per-Willy Amundsen er ikkje imponert over tiltaka politiet har gjort for å få kontroll over kriminaliteten på Grønland. Foto: William Jobling / NRK

Amundsen trur signaleffekten av rusreforma som vart avvist i Stortinget har ført til meir rusbruk.

– Resultatet av rusreforma ser me her i dag, med open rusomsetjing og andre typar kriminalitet. Samstundes står politiet utan verkemiddel for å stoppe det, seier Amundsen.