– Jeg syns at amming er helt fantastisk, sier Maria Drews.

Maria Drews lager «perler» av morsmelk hjemme på kjøkkenbenken sin. Foto: Azad Razaei / NRK

Det plinger fra mikrobølgeovnen. Med vante hender tar 31-åringen ut beholderen med kokt morsmelk. Hun trekker opp noen milliliter i en sprøyte.

Dette er starten på prosessen, som kan ta opptil én uke.

– Det kan lukte litt. Det spørs hvor gammel melken er. Er den helt fersk, så går det som regel fint. Jeg har også laget av melk som var seks år gammel. Den luktet litt, men det går fint! ler hun.

Maria Drews lager smykker av morsmelk på kjøkkenbenken sin hjemme på Kongsberg. Foto: Azad Razaei / NRK

– Amming er alle slags følelser

Drews er trolig den eneste i Norge som lager smykker av morsmelk og selger dette. Hun startet med dette for snart et år siden, etter å ha selv bestilt et smykke av egen melk fra Tyskland.

Daglig leder i det frivillige hjelpenettverket Ammehjelpen, Anne Sigstad, forteller at flere av de frivillige har smykker av egen melk, og at de har bestilt fra utlandet.

Anne Sigstad er daglig leder i Ammehjelpen. Foto: Ammehjelpen

Fenomenet ser ut til å ha dukket opp de siste årene, mener Sigstad, som godt forstår at noen kvinner ønsker seg et slikt smykke.

– Morsmelk og amming, det ligger så nært hjertet ditt, sier hun.

Et minne

Det kan Lene Haugan Dahl (36) skrive under på. Hun fikk ikke ammet sønnen Olav på 11 måneder så lenge som hun ville. Dahl er blant dem som smykker seg med egen melk.

Lene Haugan Dahl med sønnen Olav. Han er fascinert av mammas morsmelk-smykke. Foto: Azad Razaei / NRK

– Det har betydd mye for meg å få en avslutning på et vanskelig kapittel. Det var de siste dråpene mine som ble lagd om til et smykke, sier hun.

På en kafé på et kjøpesenter i Drammen, sitter de nybakte mødrene Ana Neves, Janne Stine Hedenstad og Janne Stine Hedenstad med hver sin baby.

De blir overrasket over at det går an å få laget smykker av egen morsmelk, men er positive til det.

Problemer med amming kom som et sjokk på førstegangsmammaen Ana Neves, som har jobbet hardt for å få det til siden.

Ana Neves med sønnen Petter (7 mnd), Janne Stine Hedenstad med sønnen Jens Melvin (11 mnd) og Linda Stevnhoved-Aasheim med sønnen Knut (2 1/2 mnd) hadde aldri hørt om fenomenet før. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

– Jeg kommer ikke til å få de fine ammestundene tilbake. Så det hadde vært hyggelig å ha et minne om det, sier hun mens Petter på 7 måneder pludrer på fanget hennes.

Sterke følelser

Når man får barn, trekkes det ofte fram som det største som har skjedd i livet.

Det spares da på det meste; armbåndet med navn som babyen fikk på sykehuset, den første bodyen, koseklut, hårlokk og tenner.

Det tar opptil én uke å få melken ferdig herdet og klar til å festes på et halskjede eller på øredobber. Foto: Azad Razaei / NRK

Anne Sigstad i Ammehjelpen mener morsmelk-smykker går inn i samme kategori.

– Det er nemlig sterke følelser knyttet til amming, og det er alle slags følelser.

Krevende og tøft

Hjemme i Passebekk tar altså Maria Drews imot morsmelk som mødre sender i Posten til henne.

Hun koker opp melken, tilsetter stoffer som tørker og herder den, filer den rund og limer «perlen» på et halskjede eller øredobber av sølv.

Slik ser smykkene Maria Drews lager ut. Foto: Azad Razaei / NRK

– Jeg er ingen smykkedesigner, men liker håndarbeid og å være kreativ, sier Drews, som jobber som barne- og ungdomsarbeider.

31-åringen sier hun kun har fått positive tilbakemeldinger fra venner og kjente om den noe spesielle hobbyen.

– Amming er så flott. Det er krevende og tøft til tider, men det gir så mye.