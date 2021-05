Tingrettsdommer Martin Eiebakke brukte en drøy time på å lese opp dommen i Oslo tingrett torsdag ettermiddag.

Mannen er funnet skyldig i sju tilfeller av drapsforsøk. Han dømmes til forvaring i 12 år med en minstetid på åtte år.

Drapsforsøkene gjelder et eldre ektepar, en mor og et tvillingpar på sju måneder, og to politimenn.

For å verne samfunnet, er det etter rettens syn nødvendig å idømme forvaring.

Dommen er enstemmig og i tråd med påstanden fra aktor Alvar Randa.

– Dette er en svært alvorlig sak og det reflekteres gjennom den alvorlige dommen som nå er utmålt, sier han til NRK.

Påtalemyndigheten har laget en rekonstruksjon av den dramatiske ambulansekapringen i 2019. Videoen ble brukt som bevis i rettssaken:

– Svakhet ved bevisvurderingen

Mannens forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen sier at dommen ble anket på stedet.

– Vi er uenige i at han skal domfelles for forsøk på drap. Retten har lagt til grunn en faktumbeskrivelse som vi mener det ikke er bevismessig dekning for, sier han til NRK.

– Blant annet så sier retten at ambulansen var helt oppe på fortauet og passerte de to første fornærmede med svært kort avstand. Hvis det er tilfellet, så må speilet på ambulansen ha truffet en lyktestolpe, og det er det ingen bevis for.

– Var dere forberedt på at det kunne gå denne veien?

– Han har levd med tiltalen i over ett år, og var selvfølgelig forberedt på at dette kunne skje. Men vi er som sagt uenige i dommen.

Forsvareren mener det er svakhet ved bevisvurderingen, og at retten blant annet legger for stor vekt på forklaringen til tjenestemennene, som han mener har en egeninteresse i å bli trodd.

Tjenestemennene ble rutinemessig siktet etter å ha avfyrt skudd mot ambulansen. Saken ble senere henlagt.

Advokat Øyvind Bergøy Pedersen er 33-åringens forsvarer.

Startet med en ulykke

Den dramatiske ambulansekapringen fant sted 22. oktober 2019.

En mørk Saab kjører i stor fart ned Trondheimsveien fra Sinsenkrysset mot Oslo sentrum. Føreren er ruspåvirket.

I bilen har han blant annet flere blå kanner med det kjemiske stoffet GBL. Kannene skal han levere for å slette en narkotikagjeld på 50.000 kroner.

I en rundkjøring mister han kontroll over bilen. Den farer ut av veien og gjennom noen busker før den havner på taket på en gangvei.

Her ved Rosenhoff havnet bilen på taket. En kvinne som var passasjer, forsvant.

Kaprer ambulansen

Mannen i ulykkesbilen går rolig fra stedet.

Han tar med seg flere bagger. De inneholder blant annet GBL og en avsagd hagle.

Et par steinkast unna blir han innhentet av en ambulanse som har rykket ut for å hjelpe. Men ambulansearbeiderne blir truet med en avsagd og ladd hagle.

33-åringen truer også to politibetjenter og en privatperson. Han setter seg bak rattet i ambulansen og kjører av sted.

Denne oktoberdagen blir mange vitne til en vill ferd på Torshov. Og sju personer er nær ved å bli truffet av det gule utrykningskjøretøyet på 3,5 tonn.

To ganger kjører den mot personer på et fortau. To politibetjenter blir også nesten påkjørt.

Statsadvokaten har ment at 33-åringen med vilje forsøkte å drepe.

Derfor ble mannen som nå er dømt, tiltalt for drapsforsøk på sju personer.

Et eldre ektepar gikk på et fortau da de nesten ble påkjørt. En mor var på trilletur med tvillingene sine da ambulansen traff vognen. To politibetjenter som forsøkte å stanse ambulansen, måtte kaste seg til side for ikke å bli påkjørt.

Mannen som nå er dømt, har nektet for at han prøvde å drepe noen.

Han har forklart hendelsene med at han ikke hadde kontroll på ambulansen.

– Jeg skrek og tenkte «nå døde de»

Det eldre ekteparet gikk i Åsengata da ambulansen kom kjørende bakfra. De falt mot et gjerde langs fortauet.

De mener årsaken kan ha vært lufttrykket. Men det kan også ha vært en spontan reaksjon for å komme seg unna.

– Hadde de ikke klart å komme seg unna ambulansens bane, ville det medført stor fare for alvorlig skade. Han (tiltalte red anm.) gjorde ingen forsøk på å bremse eller styre unna, sier tingrettsdommer Martin Eiebakke.

Tvillingmoren gikk tur med Iben og Noah i barnevogn på fortauet litt lenger nede i gaten. Ambulansen kom mot henne i full fart. Hun kastet seg unna og dro vognen etter seg.

– Barnevognen fyker ut av hendene mine og lander på plenen. Jeg husker at jeg skrek og tenkte «nå døde de», forklarte hun i retten.

Slik retten ser det så reddet hun med dette barnas liv, ifølge dommen.

NRK intervjuet tvillingmammaen kort tid etter ambulansekapringen. Da sa hun at de tre hadde hatt englevakt.

Kastet seg unna

I politiets jakt på den kaprede ambulansen, ble alle tilgjengelige mannskaper bedt om å delta. To av politiets hundeførere sto i en gate på Torshov. Plutselig kom ambulansen mot dem i stor fart.

Den ene politibetjenten har forklart at han fikk blikkontakt med kapreren. De mener 33-åringen bevisst kjørte mot dem. De måtte kaste seg unna for ikke å bli påkjørt.

Samlet sett er retten overbevist om at tiltalte førte ambulansen direkte mot politibetjentene på en slik måte at det var utenfor hans kontroll om de ville blitt drept, heter det i dommen.

Ingen av de fornærmede ble alvorlig fysisk skadd.

Den ville ferden endte ved et portrom på Torshov der mannen til slutt ble pågrepet.

Ba om mildest mulig straff

Mannens forsvarer har tidligere bedt om frifinnelse for drapsforsøk og trusler.

33-åringen har nektet straffskyld for dette, men sagt seg skyldig i resten av den omfattende tiltalen.

Den omfatter blant annet oppbevaring av narkotika, trusler med skytevåpen og besittelse av våpen på offentlig sted.

I tingretten la Pedersen ned påstand at klienten hans måtte straffes på mildeste måte.