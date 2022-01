Ambulansekapreren nekter fortsatt for sju drapsforsøk

I dag møter 34-åringen i Borgarting lagmannsrett.

– Han erkjenner fortsatt ikke straffskyld for drapsforsøk, sier mannens forsvarer Torgeir Falkum.

I mai i fjor ble 34-åringen dømt til tolv års forvaring med en minstetid på åtte år for sju drapsforsøk etter at han truet til seg en ambulanse med en avsagd hagle på Rosenhoff i Oslo.

Politiet har laget en video som blant annet viser den dramatiske ambulansekapringen i 2019. Her er et utdrag av videoen ble brukt som bevis i rettssaken:

I minuttene etterpå kjørte han på en barnevogn med tvillinger. De ble ikke alvorlig skadd.

Han var også nær ved å kjøre på flere andre personer med ambulansen.

Han ble dømt for sju drapsforsøk og anket dommen på stedet.

– Har aldri forsøkt å drepe noen

Da saken var oppe for Oslo tingrett i april i fjor, ble en omfattende tiltale på 24 punkter lagt frem.

sju drapsforsøk

grovt ran

grove trusler

brudd på veitrafikkloven

brudd på våpenloven

brudd på narkotikalovgivningen

Han erkjente straffskyld for alle punktene bortsett fra drapsforsøk og trusler mot politiet.

I retten sa han at han aldri har forsøkt å kjøre på noen, skade noen eller drepe noen. Likevel beklaget han overfor de fornærmede.

Det er kun spørsmålene om drapsforsøk og trusler mot politiet, samt lengden på straffen, som nå skal vurderes av lagmannsretten.

Skulle betale narko-gjeld

I tingretten forklarte mannen at bakgrunnen for kapringen var at han skulle kvitte seg med en narkotikagjeld på 50.000 kroner.

Han hadde fått i oppdrag å levere 50 liter av det narkotiske stoffet GBL til en adresse på Torshov.

I narkotikarus kjørte han av veien i en rundkjøring på Rosenhoff.

Bilen havnet på taket. Han tok med seg en avsagd hagle og narkotikaen og gikk fra stedet. Han kapret en ambulanse som kom for å hjelpe.

I ambulansen fortsatte han ferden videre mot Torshov. Etter hvert fikk han politiet i hælene.

Det ble en vill ferd.

Statsadvokaten mener 34-åringen med vilje forsøkte å drepe sju personer.

Et eldre ektepar gikk på et fortau da de nesten ble påkjørt. En mor var på trilletur med tvillingene sine da ambulansen traff vognen. To politibetjenter som forsøkte å stanse ambulansen, måtte kaste seg til side for ikke å bli påkjørt.

– Vurderer å be om strengere straff

Straffen på tolv års forvaring med en minstetid på åtte år var i tråd med det aktor ba om.

Aktor Alvar Randa sier bevisene de vil legge fram i lagmannsretten i all hovedsak vil bli ganske like som i tingretten.

Statsadvokat Alvar Randa er aktor i saken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han vil fastholde at 34-åringen med vilje forsøkte å drepe sju personer med ambulansen og be om forvaringsstraff.

Han utelukker ikke at påtalemyndigheten kan ende med å be om strengere straff enn de gjorde i tingretten.

– Vi må på nytt gå gjennom relevant rettspraksis og se om vi har lagt oss for lavt i påstanden vår for tingretten.

– Det signalet kom i tingrettens dom, men det blir opp til lagmannsretten å vurdere og vi må også vurdere det før våre sluttinnlegg, sier Randa.

Det er satt av åtte dager til saken i Borgarting lagmannsrett.