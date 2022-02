Ambulansekapring: Aktor ber om strengere straff

Aktor vil be om forvaring i 13 år med en minstetid på 9 år for 34-åringen som er tiltalt for sju drapsforsøk etter at han kapret en ambulanse i Oslo høsten 2019.



I tingretten ble mannen dømt til forvaring i 12 år med en minstetid på åtte år, det samme som aktor den gang ba om.



Tiltalte anket og spørsmålene om drapsforsøk og trusler mot politiet, samt lengden på straffen, vurderes nå på nytt av Borgarting lagmannsrett.