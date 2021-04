Rettssaken startet mandag denne uken. I rettssaken har vitner som opplevde hendelsen kommet med sine forklaringer.

Onsdag var det den tiltalte 33-åringen sin tur til å forklare seg. Han startet forklaringen med å fortelle at det vitnene har sagt i retten har gjort inntrykk på ham.

– Jeg vil beklage, sa han i retten.

Tiltalt for sju drapsforsøk

Mannen nekter for at han prøvde å drepe sju personer da han kjørte vilt rundt i en kapret ambulanse.

Drapsforsøkene er det mest alvorlige i tiltalen mot ham.

Det var 22. oktober i 2019 at mannen kapret en ambulanse ved Sinsenkrysset i Oslo. I retten forklarer mannen at han viser frem en avsagt hagle til politiet. For å vise at han er bevæpnet.

Han forklarer at han gjorde dette for å unngå å bli arrestert. Inne i bilen har den tiltalte narkotika han skal levere fra en adresse til en annen.

Grunnen til at han skulle levere narkotika var for å slette en narkogjeld på 50.000 kroner.

– Ambulansen står på tomgang. Jeg tar ambulansen. Hvis det hadde vært en annen bil ville jeg tatt den i stedet. Jeg setter meg inn i bilen. Det er masse knapper jeg ikke har sett. Jeg har aldri kjørt en så tung bil, og har ikke plan, sier han.

Han flykter i bilen. Ved Sandaker Senter treffer han en barnevogn med to tvillinger i.

– Barnevognen fyker ut av hendene mine og lander på plenen. Jeg husker at jeg skrek og tenkte «nå døde de», forklarte moren i retten tidligere denne uka.

I retten sier mannen at han ikke så barnevognen.

PÅGREPET: Mannen ble pågrepet på Torshov i Oslo. Politiet måtte avfyre skudd for å stanse villkjøringen. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Kjørte nesten over flere personer

Et eldre ektepar holdt på å bli truffet av ambulansen den tiltale mannen hadde truet seg til. I forklaringen på mandag fortalte kvinnen i 70-årene om møtet med ambulansen.

– Jeg ble blåst inn mot gjerdet i full fart. Jeg fikk ikke tid til å tenke en gang, sa hun.

Hun ble nesten truffet av den kaprede ambulansen. Hun var sammen med mannen sin ved Sandaker Senter på Torshov da ambulansen kom dundrende forbi.

Hun forklarer at hun ikke ble fysisk truffet, men at det sterke lufttrykket meide henne over ende.

I retten forklarte den tiltale mannen seg om akkurat denne hendelsen.

– Jeg så det gamle paret. Men så ikke barnevognen. Jeg så ikke andre mennesker i Åsengata, sier han.

Den tiltalte 33-åringen sier også han ikke så politifolk. I retten mener påtalemyndigheten at mannen forsøkte å kjøre på to politimenn.

Mannen erkjenner delvis straffskyld. Det han innrømmer grovt ran, trusler og grove brudd på vegtrafikkloven. Men altså ikke drapsforsøk.

I alt er det 24 punkter i tiltalen.

Statsadvokat Alvar Randa i Oslo tingrett mandag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Statsadvokat Alvar Randa har tidligere sagt at han kan komme til å be om forvaring for 33-åringen. Han har sittet i varetekt siden han ble pågrepet.

.