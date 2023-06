Alvorlig MC-ulykke i Oslo

En mannlig motorsykkelfører har fått livreddende førstehjelp etter en ulykke på Østre Aker vei på Kalbakken i Oslo. Han er i live, opplyser politiet.

Det ble først meldt at motorsykkelen skulle ha kollidert med en bil. Senere opplyser politiet at det trolig er en singelulykke, men at det er usikkert hva som har skjedd.

Østre Aker vei var stengt for trafikk etter ulykken, men åpnet igjen kl. 0845.