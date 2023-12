Flere kjente en kraftig diesel-lukt i Kongsberg sentrum tirsdag ettermiddag. Samme kveld ble det konstatert at det var diesel i Lågen.

Det kan være snakk om et utslipp på inntil 24.000 liter diesel.

– Vi både så og luktet at det var diesel i vannet, sier innsatsleder i Kongsberg brannvesen Jan Robin Herregaarden.

Is gjør det vanskelig for Brannvesenets å få oversikt over utslippet. Foto: Eivind Bulie / NRK

Kongsberg brannvesen har lagt ut lenser i Lågen for å samle opp diesel. En lense er en rull som spennes på tvers i vannet som skal absorbere og sperre dieselsølet.

– Det er et vanskelig arbeid fordi deler av Lågen er dekket av is. Det gjør at vi ikke får oversikt over spredningen og vi får ikke plassert ut lenser på ønskelige steder, sier Herregaarden.

– Stort utslipp

Vannmassene beveger seg raskt i Lågen, som strekker seg til Larvik.

– Dette er et stort utslipp og en alvorlig hendelse som vi tar på største alvor. Nå skal vi jobbe med kartlegge skadeomfanget og finne ut hva vi kan gjøre for å begrense skadene, sier kommunedirektør Per Morstad.

Onsdag fortsetter arbeidet med å forhindre videre spredning av diesel.

Dyr som oppholder seg langs Lågen følges opp av Viltnemda.

Brannvesenet har ikke oversikt over hvordan dyrelivet har blitt påvirket av dieselutslippet.

– Men jeg er kjent med at noen ender har blitt avlivet som følge av dieselsølet, sier Herregaarden.

Skal etterforske hendelsen

Politiet har opprettet sak på utslippet.

– Vi har mistanke om at utslippet kommer fra en bensinstasjon i Kongsberg, men vi vet ennå ikke hva som har skjedd. Nå skal politiet etterforske hendelsen, sier politiadvokat Bjørn Bakko i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Det er antatt at utslippet kommer fra bensintasjonen Shell Express.

Kommunikasjonsjef i Shell, Lillian Aasheim, sier at de har stengt stasjonen i påvente av videre undersøkelser.

– Vi er kjent med at grunneier av tomten som stasjonen ligger på har fått gjennomført grunnundersøkelser tirsdag, og undersøker om det kan være sammenheng mellom lekkasjen og grunnboring som har vært utført her samme dag, sier Aasheim.

Aasheim sier at bensinstasjonen vil forbli stengt til de har oversikt over situasjonen.