Alle smitteverntiltak i Oslo videreføres: – Dropp julebordet

– Dette er et signal på alvoret i situasjonen. Vi er nå på et vippepunkt. Alle som bor i Oslo må ta sin del av ansvaret fremover, sa byrådslederen på pressekonferansen.

Derfor videreføres alle tiltakene som Oslo kommune allerede har innført.

Regjeringen har besluttet at de nasjonale smittevernreglene mykes opp fra 12. oktober. Dette kommer ikke til å skje i Oslo.

– Vi må for øyeblikket ha strengere regler i Oslo enn i resten av Norge, sier Johansen.

Han ber også Oslo-folk droppe årets julebord, halloween-feiringen og generelt ha så lite sosial kontakt som mulig fremover.

– Vi må ha minst mulig selskap, sammenkomster og færrest mulig barnebursdager. Vi kan ikke ha julebord i Oslo så lenge smittetallene ser ut som de gjør nå.

Og til ungdom som planlegger halloweenfest, er beskjeden krystallklar:

– Det kan vi si med en gang: dropp den festen, sier byrådslederen i Oslo.

Mye smitte i høstferien

Smittetrykket har vært stort i hovedstaden den siste tiden.

Det siste døgnet er det registrert 80 nye tilfeller av covid-19 i Oslo. Det er 33 flere enn dagen før.

– Et slikt tall understreker at situasjonen er alvorlig. Mye tyder på at dagens smittetall hører sammen med høstferien, sier Raymond Johansen.

Totalt er det bekreftet 649 smittede i Oslo de siste to ukene. Det viser Oslo kommunes koronastatistikk.

På Blindern Studenterhjem har seks stykker fått påvist koronasmitte etter en fest. 200 beboere venter nå på sine testresultater.

Per 100.000 innbyggere har bydel St. Hanshaugen i Oslo det høyeste smittetrykket med 154,1 smittede. Stovner har 138,1 smittede og Bjerke har 125,7. Foto: Oslo Kommune

Disse tiltakene videreføres

Oslo-byrådet har allerede innført flere tiltak. Disse videreføres.

Det er blant annet påbudt å bruke munnbind i kollektivtransporten hvis man ikke klarer å holde avstand.

Serveringssteder må registrere gjester med navn og telefonnummer. Dette er for å gjøre eventuell smittesporing lettere.

Arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser er også forbudt.

Hjemmesykepleiere må bruke munnbind hvis det ikke er mulig å holde avstand.

Oslo har i dag strengere regler enn de som gjelder nasjonalt.

Blant annet er det forbudt med private sammenkomster med flere enn ti personer i Oslo. De nasjonale reglene sier maks tjue.

Det er påbudt med munnbind i kollektivtransporten når én meters avstand ikke kan overholdes. Foto: Anders Fehn / NRK

Lemping på tiltakene nasjonalt

12. oktober opphører blant annet den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt.

Breddeidretten for voksne kan starte igjen og 600 personer kan samles til arrangementer utendørs.

– En full gjenåpning av skjenkingen vil blant annet føre til at flere er ute. Jo senere folk er ute og jo mer folk drikker, desto vanskeligere blir det å følge reglene, sier Raymond Johansen om smittesituasjonen i Oslo.