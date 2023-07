Alle de siktede løslatt etter bortføring i Østfold

Mannen i 20-årene skal ha blitt holdt mot sin vilje i nærmere én måned i en leilighet i Moss sentrum.

Fredag ble to av de tre mennene som er siktet for bortføringen løslatt fra varetekt. Det opplyser politiadvokat Christian Finnanger til NRK.

Saken ble rullet opp i slutten av mai i år. Da ble politiet varslet av vitner om at mannen i 20-årene ble tatt med inn i en bil mot sin vilje. Det skal ha skjedd på en av Hvalerøyene utenfor Fredrikstad.

– Det har pågått over en lang stund, og det er klart at slike ting setter sine spor, sa bistandsadvokat Kenneth Hansen til NRK i juni.

Politiet har utpekt en leilighet i Moss sentrum som det sentrale åstedet for bortføringen. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Fortsatt siktet

Mennene, som er i 30- og 40-årene, er fortsatt siktet for å stå bak bortføringen. De er også siktet for vold og trusler mot mannen i 20-årene.

Grunnen til at de ikke lenger sitter bak lås og slå, er at politiet mener det er liten fare for at de skal ødelegge bevis.

– Jeg antar at det medfører at etterforskningen har en progresjon, skriver bistandsadvokat Hansen i en SMS til NRK.

Den tredje siktede ble løslatt fra varetekt i starten av juni. Alle tre er tidligere straffedømt.

Et skopar lå på utsiden av leiligheten som pekes ut som hovedåstedet i saken. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Narkogjeld sentral hypotese

NRK har tidligere fått opplyst at narkotikagjeld er en av de sentrale hypotesene for bortføringen som politiet jobber ut ifra.

Politiadvokat Finnanger ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger, fordi de siktede fortsatt ikke har fullt innsyn i saken.

Politiadvokat Christian Finnanger. Foto: politiet

Etterforskningen av saken pågår fortsatt.

– Det gjenstår blant annet en del bearbeiding og analyse av allerede innhentet materiale, opplyser Finnanger.

Erkjenner ikke straffskyld

Advokat Henrik Bliksrud forsvarer mannen i 30-årene som ble løslatt forrige uke. Han har tidligere sagt til NRK at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

Hilde Marie Ims forsvarer mannen i 40-årene. Hun har ikke tidligere ønsket å si hvordan hennes klient stiller seg til siktelsen.

Ingen av dem har så langt besvart NRKs henvendelser mandag.