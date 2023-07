Ulykken fant sted natt til lørdag 8. juli. Tre ungdommer fra Vestby satt i en bil som kjørte ut av veien ved Kjennstjernet.

Totalt var det tre personer i bilen. En 18 år gammel mann døde på stedet. En annen 18 år gammel mann er nå skrevet ut fra sykehuset etter å ha blitt skadd i ulykken, opplyser politiet til NRK.

I samråd med de pårørende frigir nå politiet navn og bildet til 17 år gamle Aline Waatvik Sandaker.

Det var Vestby Avis som omtalte saken først.

Avsnittsleder Johan Knoph Bjerknes ved politiets etterforskningsseksjon i Follo, sier til NRK at Sandaker døde på lørdag.

– For oss fremstår det som at ungdomsmiljøet og lokalsamfunnet er sterkt preget av hendelsen. Vestby er et lite samfunn, sier Bjerknes.

Det ble lagt ned blomster på ulykkesstedet da nyheten ble kjent 8. juli. Foto: Kari Anne Saude / NRK

Politiet vet foreløpig ikke hva som førte til at bilen kjørte av veien.

– Vi jobber nå videre med etterforskningen av saken, med den hensikt å avklare hvorfor ulykken skjedde. Politiet jobber bredt med teknisk og taktisk etterforskning, med vitneopplysninger, digitale undersøkelser og tekniske undersøkelser på kjøretøyet, sier Bjerknes.