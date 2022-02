Aksjonister forsøker å stanse ulvejakta

– Ti ulver er skutt i de fire revirene så langt i helgen, men jegerne i det såkalte Rømskogreviret møter blokkerte veier og bommer som er fylt med lim, sier Per-Steinar Slang, som er rovviltansvarlig i Norges Jeger- og Fiskerforbund i Akershus.

Før helgen opphevet Borgarting lagmannsrett en kjennelse i tingretten om stans i lisensfellingen av ulv.

Ikke alle er fornøyde med dette. Slang forklarer at de møter motstand fra ulveforkjemperne, som hindrer adkomsten til veiene.

– Disse forvaltningsmotstanderne har vært veldig ivrige nå, sier han.

Det er skader på låser og det fylles med lim, sånn at man ikke får opp bommene.

– Vi møter en del utfordringer knytta til at vi ikke får adkomst til veien, forklarer Slang.

– En tragedie

Til nå er ti ulver skutt under lisensjakta.

– Denne jakta er en tragedie. Ulven har status som kritisk trua i Norge, skriver miljøpolitisk talsperson for SV, Birgit Oline Kjerstad i en e-post til NRK.

Hun mener at det ikke er grunnlag for å hevde at det er nødvendig å felle disse ulvene, og sier at det ikke er økt tap av husdyr på grunn av ulven.

– Det er andre tiltak som kan settes til verks. Det viser hvor svakt rettsvernet for natur og dyr står i Norge, sier Kjerstad.

Fler motstandere enn jegere

Slang håper på en utvidelse av fellingsperioden.

– Vi er ute og sporer. Dette er veldig dårlige forhold, men vi prøver å følge med på bevegelsesmønsteret, sier han.

– Er det fler motstandere der, enn jegere?

– Ja. Her vi står nå er det tre motstandere, og to fra sporingsmannskapene som ikke får kommet inn på veien, sier Slang.

Politiet er også på stedet. Operasjonsleder Ronny Samuelsen bekrefter at de har fått inn meldinger om tyveri av viltkameraer, limte låser på bommer og veier som er sperra med biler.

– Det er bortvist tre personer, og gitt pålegg om å fjerne bilene, noe de skulle etterkomme, sier Samuelsen.

Det blir ikke bøteleggelse, så lenge de etterkommer pålegget om å fjerne seg, opplyser han.

Nå er politiet i området for å forebygge og skape trygghet.