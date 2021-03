Aina Stenersen gikk av med seieren og får tredjeplassen på stortingslisten. Hun ble valgt over Carl I. Hagen.

Christian Tybring-Gjedde får førsteplassen, og Jon Helgheim får andreplassen.

– Vi har vært gjennom et krevende år. Det er ikke lett å holde fokus på politikk under slike omstendigheter, men det må vi, sier Stenersen under nominasjonsmøtet.

– Kan bre partiet ut

For fire år siden sto det også mellom Hagen og Stenersen til tredjeplassen.

Da trakk Stenersen seg, men denne gangen sto hun løpet ut. Stenersen mener hun kan bidra til at partiet får nye velgere.

Aina Stenersen trakk seg for fire år siden, da Carl I. Hagen også utfordret henne for tredjeplassen. Foto: Jonas Markussen Eide

– Jeg er ung, jeg er kvinne og jeg er opptatt av for eksempel helse og omsorg, skolepolitikk og en god og trygg by. Jeg mener jeg kan bre partiet ut til nye velgergrupper og også til gamle velgergrupper, sier Stenersen.

Benket av Gamle Oslo Frp

Torsdag fremmet leder i Gamle Oslo Frp, Sigurd Fredeng, et benkeforslag på Hagen. Og slik ble han med i kampen om tredjeplassen.

– Han har enorm politisk kunnskap. Han har vært med i en mannsalder. Han har innehatt alle mulige verk, og han trekker også folk, sa Fredberg da han foreslo Hagen.

Carl I. Hagen mener han kan trekke tilbake velgere i 50-årene som stemte på Fremskrittspartiet før.

– Mange har sagt til meg i den senere tid: Vi savner det gamle Fremskrittspartiet som du ledet. Vi savner også deg, sa Carl I. Hagen til NRK tidligere denne uken.

Hagen var vraket fra forslaget som interimsstyret i Oslo Frp la fram i februar, etter at Siv Jensen gikk av som partileder og stortingskandidat.