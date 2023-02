Leger håper å bli påkjørt eller få omgangssyke for å slippe vakter

– At folk dør er vanlig på et sykehus. Men at de dør fordi du ikke rekker å gjøre jobben din eller er et annet sted, det er den store frykten, sier Erik Engebretsen.

Han er overlege i ortopedi på Akershus universitetssykehus (Ahus). Og var fram til nyttår tillitsvalgt for de ferskeste legene på avdelinga.

De har den tøffeste turnusen.

Alene på vakt

For det er LIS3-legene som tar nattevakter.

Seks netter i uka er de alene på vakt.

På et sykehus som dekker et område med rundt 600.000 mennesker.

Det er også sykepleiere på jobb om natta. Men kun én ortoped.

– Som har ansvar for akuttmottaket, barnemottaket, alle ortopediske pasienter på huset, sier Engebretsen.

Kommer det akutt skadde etter en ulykke inn samtidig som alvorlig syke innlagte trenger tilsyn, må legen velge hvem som må vente.

Overlege Erik Engebretsen mener arbeidsbelastninga til ortopedene er for høy. – Det er flinke folk som gjør det beste de kan, men de klarer ikke å være fire steder samtidig. Foto: Erlend Dalhaug Daae / Erlend Dalhaug Daae

Håper å bli påkjørt

Nå ser han og verneombud Sverre Mjønes seg nødt til å varsle om arbeidsforholdene.

Også utenfor sykehusets vegger.

– Vi har tatt dette til øverste hold på sykehuset, sier Mjønes.

Et tips om at en kollega var sykmeldt på grunn av arbeidspress gjorde at de ba leger i nattevakt-turnusen fortelle om hverdagen.

Erik Engebretsen (til venstre) og Sverre Mjønes velger nå å si fra om arbeidsforholdene for ortopedene på Ahus. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Svarene de fikk, sjokkerte dem.

Leger som gråter på jobb. Som har vondt i magen på vei hjem. Leger som håper på omgangssyke for å slippe vakter.

– Én lege håper på en liten bilulykke før nattevakt for å ha en god unnskyldning til å ikke komme på jobb, sier verneombud Mjønes.

NRK har sett anonymiserte utdrag av e-postene:

Operasjon uten forberedelse «Kunne ganske ofte bli tilkalt på operasjonsstua til en sterildekket, bedøvet pasient, uten å ha fått noe tid å forberede eller lese meg opp, for å skulle operere på en ukjent pasient siden de andre var opptatt på andre operasjoner.» Ønska å bli påkjørt «Jeg har mange ganger kanskje ikke helt seriøst ønsket å bli bittelitt påkjørt på vei til jobb, bare passe skadet, nok til å være borte med en ok unnskyldning en liten stund...» 19 timer uten hvile «Jeg har skjønt at man egentlig for en stor del av 19 timers vakter har krav om 3 t hviletid, og det kan ikke jeg huske å ha hatt en eneste gang på mine netter iallefall det siste året.» Ville ha omgangssyke «Før nattevaktene eller helger der en medisinstudent skal erstatte en av oss på akuttmottaket, har jeg hver dag ønsket at jeg fikk omgangssyke så jeg skulle slippe...» Håper ingen har dødd «Det er så mye samtidighetskonflikt og steder man skulle vært på en gang, at det er nesten umulig å ha noen form for oversikt. [...] De vaktene er så intense at man krysser fingre og tær for at ingen har dødd.» Vondt i magen «Vondt i magen på vei til vakt og setter seg i bilen etter vakt med vondt i magen fordi man er redd for å ha misset noe i kaoset eller gjort noe feil. [...] Er reelt redd for at det en gang skal gå skikkelig galt. Sett ut fra et pasientsikkerhetsperspektiv syns jeg ikke det er greit.» Venta i timevis «Grunnet samtidighetskonflikt så ble en eldre pasient med hodetraume liggende lenge i mottak før legetilsyn. […] Det føles ordentlig ukomfortabelt å vite at pasienten har ligget i mottak i det jeg husker som flere timer før man fikk påvist blødning og ble overflyttet»

– Hver og én av de e-postene kan ses på som en alvorlig varslingssak, sier Engebretsen.

– Det er jo ekstremt vond lesing.

Det syns også sykehuset.

– Vi kan jo ikke ha det sånn, sier direktør Inge Skråmm for ortopedisk avdeling.

Se mer av sykehusets tilsvar nederst i saken.

Pasienter på gangen

Problemet er enkelt, mener overlegene:

For få folk på jobb. For mange som skal ha hjelp.

Avdelinga for ortopedi har 71 senger.

Stort sett er det langt flere pasienter, ifølge Mjønes.

Ny «rekord» ble satt tidligere i vinter.

Da var over 140 ortopediske pasienter innlagt samtidig.

Nesten dobbelt så mange som de har senger til.

Det betyr pasienter på gangen. Og spredt utover andre avdelinger.

Ikke lett å holde oversikten for den eneste legen på nattevakt.

Vakta er også veldig lang:

Ortopedenes nattevakt på Ahus Vakta begynner Nattevakt-ortopeden går på vakt. De første timene overlapper den med andre turnusvakter. Det er fire ortopeder deler av kvelden, og to ortopeder på vakt fram til 23:00 i helgene, en halvtime senere på hverdager.

Alene på vakt Fra 23:30 er nattevakta alene på jobb som ortoped resten av natta. Da har vakta allerede vart i åtte timer.

Morgenvakt kommer Klokka 07:30 kommer morgenvaktene på jobb. Da har natteortopeden vært alene på vakt i åtte timer. Totalt har vakta nå vart i 16 timer.

Vakta er over De siste par timene av vakta er det blant annet morgenmøte. Først 09:30 er vakta over. Da har ortopeden vært på jobb i 18 timer. Vis mer

På så lange vakter har du egentlig rett på tre timer hviletid.

«De fleste nettene står vaktsengen mer eller mindre ubrukt», står det i en av e-postene verneombudet har fått.

– Jeg tror at på de fleste vaktene er det sånn at du ikke rekker å sove. Og på veldig mange vakter rekker du nesten ikke å hvile i det hele tatt, sier Mjønes.

Hjerteinfarkt og blodpropp

Ahus har alltid bare hatt én ortoped på nattevakt.

Men noe har skjedd de siste årene.

Pasientene som legges inn er sykere enn før. Flere er eldre.

– Og det er mange av dem, sier Engebretsen.

Operasjoner er bare en liten del av hverdagen på ortopedisk avdeling. Heldigvis skjer det sjelden at de må utføres på natta, når det bare er én ortoped på jobb. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Når noen er innlagt på ortopedisk avdeling, er legene der førstelinja. Uansett hva som skjer:

Pasienter kan få hjerteinfarkt, blodpropp eller lungebetennelse.

De to overlegene mener belastninga for ortopedene går på helsa løs:

– Vi er oppriktig bekymra for både psykisk og fysisk helse til kollegaene våre, sier Engebretsen.

Vil doble nattevakter

Mjønes og Engebretsen mener bemanninga må dobles om natta.

Det er også målet til sykehuset, ifølge avdelingsdirektør Inge Skråmm.

Han understreker at dagens bemanning er forsvarlig.

– Men det er ikke ønskelig å fortsette å ha det sånn.

Direktør Inge Skråmm ved ortopedisk avdeling på Ahus sier tilbakemeldingene fra legene er bekymringsfulle. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

De har tatt noen grep:

To nattevakter på mandager, mot én tidligere. Slik at det kun er seks av sju netter nattevakta er alene.

Flere ansatte på kveldene på hverdager.

– Det er noe vi kommer til å fortsette med, inntil vi når målet om å doble hele vakten, sier Skråmm.

For å få til det, trenger de fire nye leger. Det koster ca. 10 millioner.

– Det krever mer ressurser, og det må vi jobbe mer med.

– Får dere rett og slett for lite penger til å drifte sykehuset?

– Nå har vi 14 milliarder kroner til å drifte et sykehus, men jeg tror ikke vi finner én helseleder som sier at han har nok.