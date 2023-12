Advokat: – Behring Breivik har soningsskader

Det går frem av sluttinnlegget advokaten har lagt frem foran rettssaken 22. juli-terroristen har anlagt mot staten.

Advokat Øystein Storrvik. Foto: Ketil Kern / NRK

I sluttinnlegget skriver Storrvik at isolasjonen er en psykisk belastning for Breivik.

«Den lange perioden med isolasjon og fravær av meningsfull interaksjon har nå realisert seg i soningsskader for Breivik, herunder at han nå er suicidal. Isolasjonen har blitt mer belastende for saksøker jo lengre tid som har gått. Breivik har i dag kun kontakt med to andre innsatte, som han har samvær med i én time annenhver uke. Samværene foregår under streng kontroll av ansatte fra fengselet», skriver advokat Storrvik.

– Avskåret fra omverdenen

Advokaten mener dette er et brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Behring Breivik er også utsatt for begrensninger når det gjelder å kommunisere med omverdenen. Også dette legges frem som et brudd på menneskerettighetene.

«Strenge krav til brevenes innhold og hvem som kan motta brev fra ham gjør at han i praksis er avskåret fra kommunikasjon med omverdenen. Dette medfører også at isolasjonsregimet som beskrevet ovenfor blir enda verre for ham», heter det i sluttinnlegget.

Partene i den sivile saken som 22. juli-terroristen har anlagt mot staten, hadde onsdag frist med å sende sine sluttinnlegg til retten.

Breivik har saksøkt staten for det han mener er soningsforhold som bryter med menneskerettighetene.

Breiviks celleanlegg er fordelt på to etasjer. Her er besøksrommet som er delt med et gitter. Det ligger ved siden av treningsrommet i 2. etasje Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Ikke urimelige soningsforhold

Regjeringsadvokaten mener derimot det er vanskelig å se for seg forsvarlige lettelser i Breiviks soningsforhold.

I sluttinnlegget Regjeringsadvokaten har sendt til Oslo tingrett, går det fram at myndighetene ikke mener Breivik har urimelige soningsvilkår.

«De sakkyndige mener risikoen knyttet til Breivik i det store og hele er uendret siden 2011. Denne ekstraordinære risikoen legger føringer for hvilke sikkerhetstiltak som har vært – og er – nødvendige for kriminalomsorgen å etablere rundt Breivik,» står det i dokumentet.

Celleanlegget Behring Breivik soner i har eget trimrom. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Regjeringsadvokaten skriver at Kriminalomsorgen jobber for at Breivik skal ha så gode soningsforhold som mulig, innen for hva som er forsvarlig med tanke på sikkerhetssituasjonen.

Dette handler også om Breiviks egen sikkerhet, står det i sluttinnlegget.

«Breivik er ikke underlagt fullstendig isolasjon (sensorisk eller sosialt), og han har heller aldri vært det. Fravær av ordinært fellesskap med andre innsatte samt brevkontroll, som er kjernen i søksmålet fra Breivik, er relevante momenter. Disse kan likevel ikke tillegges avgjørende vekt.»

Regjeringsadvokaten mener at brevkontrollen ikke er en krenkelse av menneskerettighetene, men at dette gjøres i frykt for at Breivik skal bygge ytterliggående nettverk og inspirere andre.

Det er ikke første gang Breivik går til sak mot staten for brudd på menneskerettighetene.

I 2017 kom Borgarting lagmannsrett til at han ikke var blitt utsatt for menneskerettighetsbrudd under soningen.