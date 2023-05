– Når det er en gruppering som sammen gjør noe galt, så blir de som en gruppe satt på tiltalebenken alle mann. Det burde også vært gjort her, sier han.

Dietrichson er leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Han mener Spesialenheten burde gjort det samme med politibetjentene som når noen som ikke er politi gjør noe galt.

Det sier advokaten etter at politibetjenten som slettet videoen vedtok en bot på 12.000 kroner. Han mener saken også skulle vært reist for en dommer.

– Det er ikke sikkert at dommeren hadde lagt til grunn det samme som Spesialenheten, nemlig at politimannen ikke var klar over loven på området, sier Dietrichson.

Truer tilliten til politiet

I tillegg mener Dietrichson det at ingen av kollegaene brøt inn for å stoppe volden, slettet bevis etterpå og skrev rapporter som er egnet til å dysse det hele ned er meget alvorlig for tilliten til politiet.

– Det er nødvendig for at rettsstaten skal bevare sin legitimitet at politikolleger som ser kolleger som gjør noe gærent melder fra. Det er helt avgjørende, sier advokaten.

Han sier hver enkelt av oss har ingen annen beskyttelse enn den beskyttelsen politiet gir oss.

– Dette er egnet til å gå løs på selve limet som holder samfunnet vårt sammen. Dette er meget eget alvorlig, sier Dietrichson.

NRK har ikke lyktes å få en kommentar fra Spesialenheten.

Marius Oscar Dietrichson mener politibetjenter må si ifra om man ser en kollega som gjør noe galt. Foto: Advokatforeningen

Skal forske på egen maktbruk

Politihøgskolen skal nå forske på hvordan politiet bruker makten sin.

Det gjør de fordi flere har gitt uttrykk for at overvåkningsvideoen fra Kongsberg ikke er et enkelttilfelle. Det ønsker politidirektør Benedicte Bjørnland å motbevise.

– Den usikkerheten ønsker vi å fjerne, og det skal gjøres gjennom kunnskap og forskning, sier hun i en pressemelding.

Forskningen skal belyse tema knyttet til uforholdsmessig maktbruk, politipraksis knyttet til rapporteringsplikt og plikt til å gripe inn om en kollega bruker for mye makt.

Bjørnland sier politiet har et betydelig ansvar som samfunnets sivile maktapparat.

– Et grunnleggende prinsipp for vår tjenesteutførelse er at all maktutøvelse skal være nødvendig, forholdsmessig og forsvarlig, sier hun.

Politidirektør Benedicte Bjørnland har nå bedt Politihøgskolen forske på maktbruk i politiet. Foto: Ole Berg-Rusten

Dette er Kongsberg-saken

Natt til søndag 30. oktober var Kevin Simensen, Marius Stormo og Kristian Pablo Teigen ute på byen i Kongsberg.

De ble kastet ut av en dørvakt på utestedet, som mente Simensen fremsatte trusler mot han. På vei hjem møtte de en politipatrulje på Esso, og det hele eskalerte derfra.

Simensen ble lagt i bakken, fikk flere knyttneveslag mot ansiktet og ble også slått med batong av en politibetjent, som vist på overvåkningsvideoen.

Teigen ble også utsatt for batongslag, mens Stormo ble sprayet med pepperspray. En annen politibetjent slettet en video Stormo tok mens Simensen lå på bakken.

Betjenten som slettet videoen ble etterforsket av Spesialenheten, og vedtok torsdag en bot på 12.000 kroner – en straff Stormo mener er for mild.

– Den sender et signal til andre politifolk om at det ikke er så farlig å slette videomateriale, sier han.