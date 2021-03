Advokat Halstein Sjølie tiltalt for underslag av 100 millioner

– Det er snakk om betydelige beløp. Så har vi også dette med at det er brudd på den særlige tilliten som tiltalte hadde som advokat. Det gjør dette særlig alvorlig, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie til NRK.

Statsadvokaten og Økokrim har tatt ut en omfattende tiltale mot den erfarne advokaten Halstein Sjølie fra Moss.

Ifølge tiltalen skal advokaten i perioden 2012 til 2019 ha brukt klientmidler på 92 millioner kroner. Dette var penger han hadde tilgang til som advokat, men som det er klare regler for hvordan man skal disponere.

Pengene tilhørte 25 ulike personer eller selskaper.

– Dette her er først og fremst snakk om underslag begått ovenfor klienter i advokatvirksomheten hans. I tillegg er det en del grove bedrageri, sier Kavlie.

Har erkjent mye av dette

Ifølge statsadvokaten har noen av dem som har tapt penger fått dem tilbake gjennom forsikringer. Andre har fortsatt ikke fått tilbake pengene.

Kavlie sier det er for tidlig å si om det er andre personer som også kan ha vært involvert.

Vegard Aaløkken representerer den tiltale advokaten. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

NRK omtalte saken allerede høsten 2019 da Økokrim var i en tidlig fase av etterforskningen. Da var beløpene omkring 30 millioner kroner.

Allerede da hadde Sjølie erkjent saken overfor politiet, og hans advokat Vegard Aaløkken sa at beløpene var usikre.

I dag sier Aaløkken at Sjølie har erkjent mesteparten av forholdene han nå er tiltalt for.

– Han ser ikke frem til rettssaken, men han har et håp om å bli ferdig med saken. Da er rettssaken et nødvendig onde, sier han.

Satset på eiendom

Sjølie har lang erfaring som advokat, og har vært en av dem som har drevet advokathuset Liljedahl i Moss.

De siste årene har han imidlertid også satset på eiendomsutvikling og på hotellvirksomhet. Han har kjøpt og drevet flere ærverdige hotell rundt omkring i landet, blant annet Morgedal hotell.

Morgedal hotell i Telemark er et av flere der Sjølie har satset de siste årene. Foto: Hamish Moore

Ifølge tiltalen har han disponert kontoene til de fem hoteller han en periode drev. På denne måten har han ifølge Økokrim brukt mer enn 5 millioner kroner fra disse hotellene på en ureglementert måte.

Han startet også et boligutviklingsprosjekt i hjembyen Moss. Her har han ifølge tiltalen brukt 2 millioner kroner som tilhørte andre investorer til egne formål.

Tiltalen omfatter også tre tilfeller av at Sjølie skal ha oppgitt feil opplysninger til banker for å få lån og for brudd på bokføringsloven. Økokrim mener dessuten det er særlig alvorlig fordi han var advokat med et stort ansvar.

Kollegene tapte penger

Allerede høsten 2019 mistet Sjølie retten til å drive som advokat og som eiendomsmekler. Finanstilsynet reagerte på at han hadde opptrådt som eiendomsmegler ved et hotellsalg der han selv var selgeren, og kalte det «et klart brudd på eiendomsmeglingsloven».

Advokathuset der han var partner, er nå lagt ned. Flere av kollegene ble også berørt. Både fordi de måtte legge ned, men enkelte av dem tapte også penger.

Bjørn Haugen, som var en av partnerne i advokathuset, har tidligere fortalt NRK om sjokket han opplevde da dette ble avslørt.

– Jeg har jobbet med ham i 23 år, og man har både vennskap og tillitsforhold. For en advokat er klientmidler urørlig, så det var et sjokk da dette ble kjent, sa Haugen