Advarer mot «kjøttetende bakterier» i Oslofjorden

– Dette såret kan utvikle seg fort, og straks bli ganske alvorlig. Det er viktig at man da sier til legen at man har vært og badet, sier seniorrådgiver Line Angeloff i Folkehelseinstituttet til NRK.

Line Ødegård Angeloff er seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet. Foto: Line Angeloff

Varmt i lufta og fine badetemperaturer har gjort at folk flokker seg til strendene for en avkjølende dukkert.

For de aller, aller fleste går det helt fint, men noen har uflaks. For også bakteriene Vibrio og Shewanella trives godt når badevannet holder jevnt høy temperatur.

Disse bakteriene kan gi infeksjoner, og i verste fall kan det gå ordentlig galt.

– Vi har sett fra tidligere år at amputasjon har vært et resultat av slike infeksjoner, sier Angeloff.

I 2016 måtte en kvinne amputere beinet etter å ha badet ved Høvik i Oslofjorden. Tidligere i sommer ble en kvinne lagt inn på sykehus etter å ha badet ved Brønnøya i Asker.

Kommer inn gjennom åpne sår

Bakteriene Vibrio og Shewanella trives i saltvann og brakkvann, særlig når vanntemperaturen er over 20 grader over tid.

I Norge finner vi disse bakteriene hovedsakelig sør og sørøst i landet.

Den typiske infeksjonen skjer gjennom et åpent sår. Det kan være en rift man får under selve badingen, eller et tidligere sår som ikke har tilstrekkelig skorpe.

Også nye tatoveringer kan gi bakteriene «en vei inn».

De fleste infeksjonene gir milde symptomer, men i verste fall kan man få blodforgiftning og ødelagt vev. Det er det siste som gjør at bakteriene ofte omtales som «kjøttetende».

Særlig utsatt er eldre, personer med underliggende sykdommer og de som har nedsatt immunforsvar.

Kan forebygges

Folkehelseinstituttet ber folk passe litt ekstra på nå som vi har hatt mange varme sommerdager.

– Bruke badesko, for eksempel, for å unngå sår og rifter når man bader, sier Angeloff.

Dersom uhellet likevel skulle være ute, bør man raskt komme seg opp av vannet.

– Vi anbefaler at man skyller seg godt med ferskvann hvis man har fått et sår i vannet, og setter på et vanntett plaster. Det er noe vi anbefaler for alle, men spesielt for eldre, de som har svekket immunforsvar eller har underliggende sykdommer.