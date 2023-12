ADHD-medisin tilbake: – Blir mye lettere

– Det har vært en berg-og-dalbane.

I to måneder har Monica Herskog Engerholm (46) vært uten sin faste medisin Elvanse.

– Med Elvanse sover jeg bedre og får jevnere humør, forteller hun.

Den siste tiden har hun måttet teste andre ADHD-medisiner. I samråd med fastlegen prøvde hun først et alternativ. Den hadde ikke ønsket effekt.

Monica ble mer nedstemt.

Hun fikk byttet til Ritalin. Den fungerte bedre, men hun hadde fremdeles uønskede symptomer som lite matlyst og høy puls.

Vært helt tomt

Siden september har det vært mangel på ADHD-medisin med virkestoffet lisdeksamfetamin. Fra oktober var de fleste apotek i Norge helt tomme.

– Det skyldtes kapasitetsutfordringer på grunn av økt salg, forklarer overlege ved Statens legemiddelverk, Ingrid Aas.

Lisdeksamfetamin Ekspander/minimer faktaboks Lisdeksamfetamin har manget fra apotek siden september.

30 583 personer hentet ut en medisin med lisdeksamfetamin i 2022.

Det utgjør 38 % av antall personer som hentet ut ADHD-medisin totalt. Det var 79 620 personer.

I 2018 hentet 8217 personer ut en medisin med lisdeksamfetamin.

Overlege Mats Fredriksen forklarer økningen: – I 2018 ble legemidlet tilgjengelig på blå resept. Det har vært en stigning i antall voksne som har fått ADHD. Det er hos disse at bruken av lisdeksamfetamin særlig har økt.

Lisdeksamfetamin selges under preparatnavnene Aduvanz, Volidax, Elvanse og Balidax.

Det er Volidax og Balidax som nå er tilbake hos de fleste apotek. De er synonympreparater til Elvanse og Aduvanz som vil si at de kan brukes med lik virkning.

Utfordringene nå rammer dermed de få pasientene som er ilagt reservasjon mot bytte mellom disse preparatene. Kilde: FHIs legemiddelregister, Statens Legemiddelverk, overlege Mats Fredriksen ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Sør-øst.

Mangelen skjedde også fordi patentet på produksjon av medisinen lisdeksamfetamin gikk ut i vår. Firmaet som opprinnelig leverte virkestoffet nedskalerte sin produksjon fordi de ventet en stor økning i andre produsenter.

Det skjedde ikke, og det ble i stedet mangel.

Overlege Ingrid Aas ved Statens legemiddelverk er glad på vegne av pasientene som har vært rammet av total legemiddelmangel. Foto: STATENS LEGEMIDDELVERK

Fått leveranser igjen

Men nå melder både Apotek 1, Vitusapotek og Boots apotek om at de igjen har fått leveranser på medisin med lisdeksamfetamin.

Den skal allerede være ute i flere av deres apotek.

Det er preparatene Volidax og Balidax som nå er tilgjengelig.

Apotek 1 Helsehuset Fredrikstad er en av apotekene som endelig kan juble over å ha fått inn Balidax og Volidax. Foto: Matias Næss Lysholm / NRK

For to uker siden var 30 personer på venteliste for medisinen hos Apotek 1 Helsehuset Fredrikstad.

Nå er ventelisten helt tom.

– Vi er veldig glad på vegne av våre kunder. Flere har gått uten medisinen en stund og er glade for at den er tilbake, sier apoteker Heidi Skjønhaug Reinertsen.

Apoteket ligger like ved Høgskolen i Østfold, noe som gjør at mange studenter kommer innom.

– Å ha ADHD og studere uten medisin kan være vanskelig. Flere studenter er spesielt glade, nå som det er eksamensperiode.

Apoteker Heidi Skjønhaug Reinertsen ved Apotek 1 Helsehuset Fredrikstad forteller at det er en del av deres hverdag å håndtere medisinmangel. Foto: Matias Næss Lysholm / NRK

Reinertsen forteller at beholdningen deres for øyeblikket er god, men at mangelen ikke kan avblåses helt. Leveringsutfordringer kan fremdeles oppstå, men ukene fremover ser gode ut.

Glade for løsning

ADHD Norge er også glade på vegne av dem som nå kan få tilbake sin medisin.

– Vi jobber etter visjonen om «et godt liv for alle med ADHD», og det innebærer tilgang på behandling som er riktig for den enkelte, sier faglig rådgiver Lucie Glede Collett.

De er derfor fornøyde med at situasjonen nå ser ut til å ha løst seg.

Faglig rådgiver i ADHD Norge Lucie Glede Collett forteller at de har vært bekymret for sine medlemmer i mangelperioden. Foto: Matias Næss Lysholm / NRK

Gjennom mangelperioden har de fått mange henvendelser fra folk som er rammet. Både personer som er frustrert og bekymret, men også de som har løst situasjonen når deres faste medisin har vært utilgjengelig.

– Mange har funnet en alternativ medisin i sin behandling.

– Men flere har også opplevd at mangelen går utover deres daglige fungering. De har vi oppfordret til dialog med fastlege, sier rådgiveren.

Sender bestilling med en gang

Monica Herskog Engerholm var en av dem som ikke fant et godt alternativ til medisinen.

Hun smiler derfor når NRK gir henne beskjeden om at hun nå kan få tilbake medisinen hun har brukt i åtte år.

– Da skal jeg sende bestilling til apoteket med en gang, sier hun.

Monica er glad mangelen er over for nå. – Det kan fort føles ensomt. Det er vanskelig for folk som ikke har opplevd det selv å forstå hva man går gjennom, forteller hun. Foto: Matias Næss Lysholm / NRK