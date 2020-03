I helgen var de svenske matbutikkene rett over grensa til Sverige fylt til randen av nordmenn på handletur. Flere sto timesvis i kø med stappfulle handlevogner.

Men etter at norske myndigheter mandag innførte utvidet grensekontroll, og fra tirsdag ber folk som har vært i Sverige om å gå i karantene, er den enorme parkeringsplassen nesten tom.

– Normalt er det fullt med norskregistrerte biler. Nå ser jeg ikke en eneste. Det er som om de norske kundene fullstendig har forsvunnet, sier journalist Jens Möller i Sveriges Radio, som var på kjøpesenteret tirsdag formiddag.

Pågangen hos Eurocash ved Svinesund var større enn normalt lørdag, bare timer etter at Utenriksdepartementet gjorde det klart at man fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig. Du trenger javascript for å se video. Pågangen hos Eurocash ved Svinesund var større enn normalt lørdag, bare timer etter at Utenriksdepartementet gjorde det klart at man fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig.

Han kan fortelle at matbutikkene nå lokker svenske kunder med halv pris på kjøtt, frukt, grønt og meieriprodukter.

– Det er vel først og fremst ferskvarene som er de gode tilbudene. Men det er åpent som normalt, selv om det er veldig, veldig få kunder. Jeg har aldri sett det så stille.

Journalist Jens Möller i Sveriges Radio forteller at kjøpesenteret Nordby nesten er tomt for folk. Foto: Privat

– Hvordan vil du beskrive stemningen?

– Det er flere ansatte som sier de ikke får prate med oss, men de uttrykker likevel en uro for sine jobber og hva som skal skje fremover. I mange andre bransjer er det varsel om permitteringer. Det er klart at en stor dagligvarebutikk med hundrevis av ansatte kan ikke være tom for kunder for lenge.

Forventer sterk nedgang

Norske Johnny Holberg er daglig leder på helsekostbutikken Life på senteret. Han sier at det er litt rart å være på jobb i dag.

– Det er en merkelig følelse og egentlig litt uvirkelig. Det er tråkig. Men det som er litt interessant er at vi faktisk hører svenske stemmer i dag. Vanligvis hører vi bare nordmenn, sier han til NRK via Facetime.

Johnny Holberg jobber på Nordby Shoppingcenter på Svinesund. Han beskriver stemningen på senteret som merkerlig. Foto: Privat

Men til tross for at senteret nå mangler nesten hele kundegrunnlaget sitt, sier senterleder Ståle Løvheim ved Nordby Shoppingcenter at de fortsatt holder åpent.

– Det er en tøff tid, men vi prøver å tilpasse oss. Det er den enkelte butikk som er ansvarlig for sine ansatte, sier han.

I fjor omsatte kjøpesenteret for 4,6 milliarder kroner. Til sammenligning hadde Norges største kjøpesenter, Sandvika Storsenter, en omsetning på snaut 3,2 milliarder.

Men uten norske kunder faller omsetningen på Nordby drastisk.

– Vi må bare ta en dag av gangen, og vi håper restriksjonene forsvinner til påske, sier senterleder Løvheim, som selv liker å kalle det svenske senteret for «Norges største kjøpesenter».

Anbefaler å stenge skoler

Sveriges regjering anbefalte tirsdag formiddag stengning av flere skoler.

– Fra i morgen anbefales alle videregående skoler, høyskoler og universiteter å tilrettelegge for fjernundervisning, sa statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse.

Regjeringen forbereder også en lov for senere å kunne stenge barnehager og skole. En beslutning om det vil i så fall bli tatt på et senere tidspunkt, opplyste statsministeren.

I Sverige er seks personer døde av koronaviruset. 1042 er bekreftet smittet, ifølge Expressen.