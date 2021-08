– Jeg har blitt ghostet flere ganger. Det føles ganske ille. Det er mye bedre å vite hva som skjer, sier Camille Crapart (27).

Hun er en av mange som har opplevd moderne datings vonde bakside. Ghosting har nemlig blitt et vanlig fenomen blant single.

– Vanligvis når noen ghoster deg, så har man allerede skjønt at det ikke går veien. Men det er bedre å si at man ikke er interessert. Det er veldig irriterende ikke å få et svar.

Ghosting innebærer å bryte all kommunikasjon med noen, uten en forklaring eller advarsel. Fenomenet forbindes mest med dating.

Ghosting i dating betyr at den ene parten ignorerer alle henvendelser fra den andre. Grafikk: Ingrid Reime / NRK

– Kan føles overraskende brutalt

Andreas Løes Narum har lang erfaring som psykolog og parterapeut for Parweb.no. Han mener at det å bli utsatt for ghosting kan få store konsekvenser.

– Det å bli ghostet kan føles overraskende brutalt. Det går på tilliten til andre mennesker løs, sier Narum.

Psykolog Andreas Løes Narum forteller at både det å bli ghostet og ghosting kan få konsekvenser. Foto: Arild Opheim / NRK

Han forteller at noen mennesker er mer utsatt for å reagere negativt på ghosting. Det gjelder særlig de som har en avvisende tilknytningsstil.

En sånn stil fører ofte til at man har et positivt bilde av seg selv og et negativt bilde av andre.

Det fører ofte til at man avviser intimitet og er mer selvstendig.

– Ghosting kjennes ut som et svik og kan føre til at du trekker deg tilbake fra verden. Noen kan gå inn i en dyp og langvarig grubling. Det kan føre til depressive symptomer.

Narum mener at det å ghoste er utelukkende egoistisk.

– Det handler om at det er viktigere for deg å unngå litt ubehag, enn å påføre andre en smerte du verken kan vite størrelsen eller konsekvensene av.

Mener det finnes bedre metoder

Også det å være den som ghoster kan få konsekvenser på lang sikt, ifølge psykologen.

– For det første kan du få et dårlig rykte. Men du kan også vende deg til å gi blanke i hva andre mennesker føler, sier Narum.

Sander Stenslund (22) har selv ikke ghostet noen. Han mener det finnes langt bedre metoder hvis man vil avslutte en relasjon.

Sander Stenslund (22) velger andre metoder for å avslutte en relasjon. Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

– Jeg sier ifra hvis jeg ikke vil snakke med noen igjen. Det er kanskje en litt vond og direkte måte, men det er bedre å rive av plasteret. Da er det tøft med en gang, men lettere etter hvert.

22-åringen tror at hans metode får mindre konsekvenser enn andre alternativer.

– Man har jo lyst til at andre skal være ærlige. Jeg tror man vil føle seg mindre verdt hvis den andre ikke engang gidder å si «hade».