– Vi visste ikke at det skulle ende sånn, i trygge Norge

– Situasjonen er veldig vanskelig, veldig tung. Mor og far har mistet sine tre barn. De var alt i livet for dem, sier en gråtkvalt Moussa Alhamad som tar imot NRK hjemme i Noresund.

Han er onkel til brødrene Emad (20), Ibrahim (18) og Yahya (17) som mandag kveld omkom i trafikkulykken i Hallingdal.

Selv om politiet ennå ikke har bekreftet identiteten, sørger lokalsamfunnet over tapet av de tre brødrene. Eller som Alhamad sier:

– Vår krise er blitt alles krise. Den støtten vi har fått, fra kjente og ukjente, fra kommunene, naboer, politi ... alle. Den støtten betyr uendelig mye for oss.

«En rar følelse i hjertet»

Det ligger en sorgtung stemning over Noresund. Flaggene vaier på halv stang.

På nærbutikken er det lagt ut en kondolansebok hvor alle som ønsker kan skrive en hilsen til de tre brødrene.



I lia ved butikken bor brødrenes onkel. Han forteller at nevøene hadde et nært forhold og at de tre delte lidenskapen for bil. Mandag hadde de kjøpt en bruktbil i Hønefoss, forteller onkelen.

De var på vei til Flå da den fatale ulykken skjedde.

– Kona og jeg hadde ryddet i hagen og hadde gått inn for å drikke te. Så blir jeg oppringt av min søster som fortalte at en ulykke hadde skjedd. Vi så ambulanser og politibiler, og bestemte oss for dra til ulykkesstedet.

Ved det avstengte området møtte de foreldrene til de tre brødrene. Moren er Alhamads andre søster.

Lokalsamfunnet er i sorg etter tapet av de tre brødrene. Foto: Privat

– Hun sa til meg at hun hadde fått en følelse, at hun kjente en rar følelse i hjertet, forteller Alhamad og legger hodet i hendene mens han gråter.

Levde i håpet

Han forteller om tiden i uvisshet. Om ventingen på sykehuset i Hønefoss. Men ingen kunne si noe. Ingen kunne bekrefte noe.

– Jeg satt og ventet med søsteren min, moren til Emad, Ibrahim og Yahya. Etter hvert kom politiet med far til sykehuset. De ba meg om å oversette for foreldrene. Jeg svarte at jeg ikke er i en tilstand hvor jeg klarer å oversette, men at jeg kunne forsøke.

Politiet forklarte at det hadde vært en stor ulykke med to døde. Men at de ikke kunne identifisere dem ennå. På det tidspunktet var ikke alle brødrene funnet i bilvraket.

– Da levde vi i håpet om at den ene av dem kanskje var i live, sier Alhamad.

Men håpet brast. Den tredje omkomne ble snart funnet.

– Jeg måtte oversette og fortelle dem at de er døde.

Venter på identifisering

Emad, Ibrahim, Yahya og foreldrene kom sammen med Alhamad og hans kone til Norge i 2015. De flyktet fra krigen i Syria.

– Støtten betyr uendelig mye for oss, forteller Moussa Alhamad. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Onkelen forteller om guttenes liv og drømmer. De var godt integrert i lokalsamfunnet. De var godt likt på skole og arbeidsplass. De ønsket å bli kjøpmann, snekker og bilselger.

– Vi visste ikke at det skulle ende sånn, i trygge Norge, sier Alhamad kort.

Nå håper han og familien at identifiseringen av de omkomne kommer snart.

– Vi har forståelse for at slikt tar tid. Men vi håper at vi snart får beskjed slik at vi får fred i vår sjel, og at de snart blir begravet. Fordi vi har det vondt. Samtidig vet vi at de er i Guds hender nå.