– Putin stjeler landet vårt

Ukrainske Mykhailo og Nataliia Ivanchenko flyktet til Norge da russiske soldater gikk til angrep i februar. I går fikk de se okkupantenes leder erklære deler av deres eget hjemland som russisk.

– Russland har nå fire nye regioner, sa Russlands president Vladimir Putin under seremonien fredag.

Demper ikke kampgløden

– Vi er ikke overrasket. Dette begynte allerede da russerne overtok Krim-halvøya i 2014. Jeg tror det er veldig viktig for Putin at Ukraina blir russisk. Det kommer ikke til å skje, dette vil ikke stoppe det ukrainske folket, sier Mykhailo Ivanchenko.

Ekteparet tror ikke annekteringen vil dempe kampgløden hos det ukrainske folket, og de kan ikke forstå at russerne tar seg til rette på denne måten.

– Hvordan er det mulig at dette kan skje i 2022? Det er helt uforståelig at vanlige russere tillater at de kan ta liv og angripe folks hjem, sier ekteparet.

Under gårsdagens tale kom presidenten med nye trusler – dersom de annekterte områdene blir angrepet.

– Putin truer med atomvåpen. Hva tenker dere om det?

– Vi kan ikke utelukke at det skjer. Vi vet jo ikke hva han tenker.

Skulle Putin gjøre alvor av truslene, tror de ikke det endrer situasjonen.

– Ja, han vil drepe mange mennesker og forurense store områder, men det vil ikke stoppe ukrainerne, sier Ivanchenko.

– Brukte tortur

Ekteparet er fra Kharkiv, et område som ukrainske styrker nå har frigjort. Nylig fikk de kontakt med venner og familie som har levd seks måneder i okkupantenes vold.

– Folk var veldig glade da russerne trakk seg tilbake. Vår venner har hatt det veldig tungt og vanskelig. Russernes brukte tortur, forteller de.

Til tross for at hjemstedet nå er under ukrainsk kontroll, er det vanskelig for ekteparet å vende tilbake.

– Huset vårt er intakt, men det pågår kampen rett i nærheten. Det er umulig å si når det er trygt i reise hjem, sier Mykhailo og Nataliia Ivanchenko.

– Hva tenker dere om den russiske presidenten i dag?

– Man skal ikke snakke stygt om noen, men vi har ikke noe godt å si om ham. Putin stjeler landet vårt.