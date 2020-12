– Plutselig forsto jeg at han var pedofil

– Jeg var veldig sårbar og opplevde sjeldent å bli tatt inn i varmen som barn, sier «Petter».

For 25 år siden møtte han en voksen mann på nudiststranden på Huk i Oslo. Han var der med foreldrene sine, men denne mannen lekte ifølge Petter med flere av barna på stranden.

Mannen ble etter hvert viktig for Petter. I flere år tok han med Petter på kino og så han spille fotball.

– Jeg hadde foreldre som skilte seg og som var i konflikt. Jeg trengte et sted hvor jeg bare kunne være meg selv. Han ble en voksen venn, forteller han.

NRK har tidligere fortalt om mannen fra nudiststranden, som politiet har siktet for besittelse av enorme mengder overgrepsmateriale.

«Petter» har blitt 30 år. Han har ikke lenger kontakt med mannen. Foto: Anders Fehn / NRK

Ifølge Petter utviklet det seg et tillitsforhold mellom de to.

– Han var veldig god til å fortelle historier og var en interessant type. Jeg fikk være med han hjem. Han ga meg iskrem og TV-spill. Jeg fikk også penger.

Den grønne stolen

Petter forteller at foreldrene hans var skeptiske, men at de fikk tillit til mannen.

Hjemme hos mannen fikk han se filmer og spise godteri. En dag fant han en pornofilm, og de to begynte også å snakke om onani.

Petter sier han var 11 år da han fikk lov å se på porno hjemme hos mannen for første gang. Dette skal ha skjedd flere ganger i årene som fulgte.

– Jeg satt i en stol av grønt ullstoff og onanerte og var svett på lårene. Det er et minne som har brent seg fast, sier Petter.

Det er dette politiet kaller seksuelle krenkelser eller grooming. De kan ikke dømme mannen for det han skal ha gjort mot Petter, fordi det skjedde for lenge siden og dermed er foreldet.

Men politiet tror at mannen kan ha knyttet seg til flere unge gutter, for så å utnytte dem seksuelt.

I kontakt med flere gutter

Mannen har vært vikar i mer enn 50 barnehager i Oslo. I tillegg til å være siktet for besittelse av overgrepsmateriale, er han siktet for overgrep mot en 14 år gammel gutt.

Hjemme hos mannen fant politiet flere enn 200 harddisker og minnekort med overgrepsmateriale. Foto: Christopher I. Sandøy / NRK

Etterforskningen viser at han skal ha hatt kontakt med flere gutter. En av dem er Petter. Men politiet har ikke klart å identifisiere flere.

– Han har holdt kontakt med unge gutter og vi mener han har begått seksuelle overgrep eller krenkelser mot dem. Han etablerer kontakt med guttene, blir kjent med dem og deler deres interesser, sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt.

Ifølge Enoksen har den siktede fått guttene på besøk og fått dem til å utføre seksuelle handlinger på seg selv.

Oslo-politiet har etterforsket saken i nesten ett år. Her er politiadvokat Børge Enoksen (t.h.). Foto: Anders Fehn / NRK

Politiet mener han har vært i kontakt med flere unge gutter.

– Det har delvis foregått på naturiststrender, men også gjennom etablering av privat svømmeopplæring ved en svømmehall i Oslo. Videre har kontakten utviklet seg gjennom interesse for gaming, data og tog, sier Enoksen.

Dette skal ha skjedd i Oslo-området fra starten av 90-tallet og frem til i dag. Politiet ber de som kjenner seg igjen i dette ta kontakt.

– Jeg var bare et barn

Politiet undersøker i tillegg om mannen har tilknytning til det internasjonale pedofile nettverket «Boylove».

Selv tok det Petter mange år å gå til politiet.

– Det var først da jeg var 28 år at jeg innså hva som hadde skjedd. Plutselig forstod jeg at han var pedofil. Jeg var jo bare et barn da dette skjedde, sier Petter.

Nå ønsker han at ingen skal utsettes for det samme.

– Jeg vil at sannheten skal komme frem, men at han får en rettferdig rettsprosess. Jeg håper at jeg klarer å tilgi han for det han gjorde.

Samarbeider med politiet

Mannens forsvarer, Cathrin Sagen Aspaas, sier at han erkjenner straffskyld for den delen av siktelsen som gjelder oppbevaring av ulovlig materiale.

– Han har samarbeidet med politiet og vært behjelpelig med blant annet passord, sier Aspass.

Historien til Petter ønsker hun ikke å kommentere, fordi saken er foreldet og dermed ikke en del av straffesaken.