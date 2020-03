– Nå reiser vi hjem

Anne Marie og Jon Olsen satte seg i bilen i Hemsedal og startet på hjemturen til Gressvik i Fredrikstad søndag formiddag. De dro på hytta i Lykkja i Hemsedal torsdag før alle anmodningene om å ikke dra på hytta ble sendt ut.

– Vi forstår kommunen godt, og derfor reiser vi hjem i dag. Vi er lei oss når vi drar nå fordi vi ser at sesongen på hytta antagelig er over, men i denne situasjonen skjønner vi jo at vi må dra, sier Olsen.

– Vi kunne ikke reise hjem i går fordi vi hadde tatt en hytteøl, men har pakket oss ut nå. Nå skal vi ikke være til bekymring for Hemsedal kommune lenger, sier Olsen.

Forventer at folk reiser

Beredskapsrådgiver i Hol og Ål følger spent med på om hytteturistene reiser hjem søndag. Foto: Privat / NRK

Til vanlig bor det 21.000 personer i Hallingdalskommunene. Fredag kveld var 55.000 personer på plass. Lørdag hadde tallet bare sunket med 1000.

Søndag morgen klokka 10 var det 47.300 i Hallingdal. Altså var det fortsatt mange igjen på hyttene sine. Klokka 13 kunne beredskapsrådgiver i Hol og Ål, Espen Bille-Larsen, fortelle at tallet var på 42.600 i regionen.

Han mener tallene synker for sakte, men tror at det dårlige været i fjellet skaper forsinkelser. Bergensbanen er stengt, og riksvei 7 er stengt ved Haugastøl. Det er kolonnekjøring på E134 ved Haukelifjell.

Innen klokka 21 i kveld forventer Bille-Larsen at tallet har sunket med ytterligere 10.000 personer.

Ordførere i alle Hallingdalskommunene sitter nå og følger med på tallene time for time slik at situasjonen kan normaliseres og antall mennesker i kommunene består av fastboende.

Samme dag innførte også regjeringen forbud mot å reise til hytta i en annen kommune enn den man bor.

Uansett om folk er i karantene eller ikke, så skal de nå reise hjem er beskjeden fra myndigheter og ordførere. Det er bare de som allerede er syke som skal bli igjen på hyttene.

I disse teltene utenfor Geilo legesenter skal de som mistenkes å være smittet testes. De slipper ikke inn på selve legesenteret. Foto: Privat / NRK

Per nå har Hallingdalskommunene 12 koronasmittede, flere av dem er hyttegjester. Hol kommune venter prøvesvar fra ytterligere 15 personer som de frykter har smitten.

Ikke skjønt alvoret

Regionrådsordfører i Hallingdal Solveig Vestenfor tror ikke folk har skjønt alvoret i situasjonen. Foto: Ål kommune

Solveig Vestenfor er regionrådsordfører for Hallingdal. Hun mener at folk ikke har skjønt alvoret i situasjonen.

– Jeg tror at mange ikke tar innover seg alvoret i denne situasjonen, sier Vestenfor.

Hun håper at mange reiser hjem nå i løpet av helgen.

– Hvis folk mener de er klokere enn de som har ansvaret både nasjonalt og lokalt, så er jo det merkelig, sier Vestenfor.

– Vi må jo være føre var. Det kan hende at vi må si etterpå at vi tok i for hardt, men det er mye verre å si etterpå at vi ikke gjorde nok. Det er ansvaret vårt, avslutter hun.