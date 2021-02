Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det vi ser er at i den situasjonen vi står i, med fleire hissige muterte virus, så brer bekymringa seg både for myndigheitene og oss.

Det seier Jon Sandnes, som er administrerande direktør i Byggenæringens Landsforening.

Jon Sandnes er administrerande direktør i Byggenæringens Landsforening. Foto: Moment Studio

– Det å følgje smitterettleiarane blir ekstremt viktig. Har ein ikkje kontroll, må ein vurdere å stenge ned byggeplassen.

Sandnes seier at sjølv om det har vore lite smitte på byggeplassane sidan 12. mars, jobbar dei kontinuerleg med å tilpasse smitterettleiarane.

– Er det eit tidspunkt der det verkeleg gjeld å ha «høg guard» så er det no.

Han fortel at historikken til no visar at tiltaka har fungert godt, men at dei vurderer fleire grep, som til dømes oftare testing og transport til og frå byggeplassane.

– Når byggeplassar blir stengde ned, så er det eit teikn på at ein tar ting på alvor. Gjennom pandemien har bedriftene vore flinke, men så er det enda viktigare no med dei muterte virusa.

Kjenner til smitte ved fem byggeplassar

Den siste tida har Folkehelseinstituttet fått melding om smitte ved fem byggeplassar i landet. Dei vil ikkje gå ut med kor i landet desse er, men det er kjend at det er et utbrot blant anna ved Heradsbygda omsorgssenter i Hønefoss.

Der vart byggeplassen stengd tysdag, og tolv personar har så langt testa positivt for koronaviruset. Total har 123 personar blitt testa og sit no i karantene og isolasjon.

UROLEG: Mengda folk som er inn og ut av byggeplassar i landet, bekymrar kommuneoverlege i Hønefoss, Karin Møller. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Halvparten av dei tolv, veit ein framleis ikkje smittevegen til.

– Grunnen til at me har sett så mange i karantene, er at situasjonen er veldig uoversiktleg, seier kommuneoverlege i Hønefoss, Karin Møller.

Arbeidet med å få kartlagt smitta er krevjande. Det er 35 ulike firmanamn involvert i byggeprosjektet, og arbeidarane kjem frå 22 kommunar.

Ringerikes Blad var fyrst til å skrive om utbrotet.

– Me veit ikkje kven som har hatt kontakt med kven, og det gjer at me mistenker ein del skjult smitte som kan ha haldt på ei godt stund.

STENGD: Byggeplassen i Hønefoss vart stengd ned tysdag, etter samtalar med kommuneoverlegen. Foto: Ole Edvin Tangen

Tek det på alvor

ALVORLEG: Kommunikasjonsdirektør i Betonmast, Per Anders Muri, seier dei ser alvorleg på utbrotet på byggeplassen. Foto: Betonmast

Det er Betonmast som har hovudansvaret på byggeplassen i Hønefoss.

– Me har lenge vore skåna for smitte på byggeplassane våre. Dette er det største utbrotet me har hatt, og me tek det på største alvor. Det blir naturleg med ei evaluering etter dette, seier kommunikasjonsdirektør Per Anders Muri til NRK.

Nokre få av dei tolv som har blitt bekrefta smitta, er ifølge Muri, arbeidarar henta frå utlandet.

Han opplyser at om lag 20–30 prosent av arbeidarane på byggeplassen på Hønefoss er utanlandske.

Eit fåtal av desse drog til heimlandet sitt i jula.

– Alle har bekrefta at dei har følgt reglar for innreise, testing og karantene ved retur til Noreg.

Betonmast har om lag 100 byggeplassar i Noreg og Sverige.

Strenge reglar i Bergen

BERGEN: Den sørafrikanske virusmutasjonen har spreidd seg blant arbeidarar på byggeplassen ved Fantoft stasjon. Foto: Jon Bolstad / NRK

Tysdag var det innført strenge reglar for byggebransjen i Bergen, som følge av smitteutbrot ved to byggeplassar.

Blant anna får arbeidarar ikkje lenger lov til å jobbe på meir enn ein plass. Talet på personar som er til stades på byggeplassen skal og avgrensast til det som er heilt nødvendig.

Ein kan straffast med bøter eller fengsel for å bryta reglane, som gjeld ut februar.

– Smittevern er veldig viktig for oss. Me skal halde hjula i gang, men har og ei plikt når det kjem til det å følge smittevernreglane for å avgrense smitta og hindre spreiing, seier Erlend Bygnes.

VIKTIG MED SMITTEVERN: Distriktsleiaren for Veidekke Bygg Bergen seier dei jobbar for å unngå smitte. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

NRK treffer distriktsleiaren for Veidekke Bygg Bergen på byggeplassen for den nye bybanehaldeplassen ved Haukeland.

Han vil ikkje uttale seg på vegne av heile byggbransjen, men seier at Veidekke har teke smittesituasjonen seriøst på sine byggeplassar.

– Alle vil i større eller mindre grad ha utanlandske arbeidstakarar, men dei er underlagt akkurat dei same bestemmingane som oss. Me jobbar aktivt med firmaa deira, for å hindre importsmitte.

Bygnes seier han er bekymra for omdømet til bransjen.

– Me er i ein situasjon no der me skal rekruttere nye folk inn i bransjen vår. Då er det sjølvsagt litt uheldig, viss ein får eit dårleg inntrykk av ein bransje som eigentleg gjer ein kjempestor jobb i det daglege.