– Folk slutter å mobbe bare fordi de er glad i kantina

– Jeg tror ikke det kommer til å bli varig endring kun med dette tiltaket her, men jeg tror det er god start.

Det forteller elevrådsleder ved Eiker videregående skole, Selma Austdal-Guneriussen (18).

For en snau uke siden ble det kjent at skolen stenger kantina.

Rektor Jan Helge Russnes beskrev kantinehverdagen slik: Blikking. Utfrysing. Egne plasser for de kule i kantina. Mobbing og uthenging på sosiale medier.

– Den åpner ikke før elevene har skjerpet seg, sa rektoren den gang.

Kantina på Eiker videregående skole er igjen full av sultne elever. De har fått tilbake kantina fordi de har forstått alvoret, mener rektoren. Foto: Eirik Leivestad Hall

Responsen har vært enorm, ifølge Russnes:

– Da den nyheten ble kringkastet til hele Norge, fikk jeg mange tilbakemeldinger fra foresatte og rektorer rundt om i hele landet, som opplever tilsvarende utfordringer.

Elevene skal nå ha skjerpet seg. Det mener i alle fall rektoren.

I dag var nemlig kantina igjen stappfull med elever, kunne NRKs utsendte reporter slå fast.

Men har tiltaket virket til sin hensikt?

– Vil ikke miste kantina

Det mener ikke Tobias Engelien (17), som går andreåret på skolen. Han mener at å stenge kantina ikke har gjort noen verdens ting med skolemiljøet.

– Det er bare en «random» konsekvens som gjør at folk slutter å mobbe fordi de er glad i kantina.

Andreklassingen Tobias Engelien mener ikke at tiltaket har virket for å bedre skolemiljøet på Eiker videregående skole. Foto: Eirik Leivestad Hall

– Har folk bare lekt snille for å få tilbake kantina?

– Vi er alltid snille vi, ler Engelien mens han kikker på kompisene ved siden av, før han svarer seriøst:

– Man kan si det sånn, ja. Vi vil jo holde kantina åpen.

– Hva kunne vært et bedre tiltak?

– Det vet jeg ikke, det er en oppgave for elevrådet. Men å stenge kantina gjør bare at vi blir redde for å være slemme mot hverandre, fordi vi kan miste kantina, mener han.

– Skal ikke være politi

Elevene har nå fått seks «spilleregler» som de må forholde seg til, utarbeidet av skolens ledelse og elevrådet.

De seks "spillereglene" som elevene må forholde seg til: Ekspander/minimer faktaboks Du skal bare ta bilde og video av de som har gitt tillatelse til det.

Det er ikke lov å reservere bord i kantina.

Alle kan sitte hvor de vil.

Alle skal kunne føle seg velkommen overalt på skolen.

Inkluder de som ønsker å bli inkludert.

Den gylne regel: Gjør mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg.

I tillegg skal lærerne være mer til stede i kantina.

– De er ikke der for å være politi, men for å bygge opp et godt og hyggelig miljø, bedyrer rektor Jan Helge Russnes.

Rektor Jan Helge Russnes er ikke redd for å gjøre lignende tiltak igjen hvis han ikke ser en varig holdningsendring. Foto: Eirik Leivestad hall

Uansett tror både Russnes og elevrådsleder Selma Austdal-Guneriussen at elevene har lært mye den siste uken.

– Folk på skolen har blitt mye mer klar over problemet vi har med mobbing og utestenging. Det gjør at det blir enklere å få til en kulturendring som varer, mener elevrådslederen.

Elevrådsleder Selma Austdal-Guneriussen tror at kantinestengingen kan være starten på en større kulturendring ved skolen. Foto: Eirik Leivestad Hall

Og hvis man ikke får den kulturendringen man ønsker, er ikke rektoren fremmed for å gjøre et lignende tiltak igjen.

– Det vet jeg ikke, men vi må gjøre noe for å sikre elevene et godt skolemiljø. Vi får se om det betyr å stenge kantina igjen, hvis det skulle bli nødvendig da, avslutter rektor Russnes håpefullt.