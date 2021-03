96 nye smittede i Drammen

96 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er ukjent for tolv personer. Det har aldri tidligere under pandemien være registrert så mange smittede i Drammen. – Reduser antall nærkontakter. Og gjør det nå med en gang, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune. Han kan ikke utelukke at Drammen også rapporterer et høyt tall i morgen.