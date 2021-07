Den 81 år gamle mannen måtte tidligere i sommer møte i Søndre Østfold tingrett for å forklare seg om drapshandlingen.

Mannen sto tiltalt for å ha tatt livet av sin egen kone ved å stikke og hugge henne flere titalls ganger med kniv og øks.

Kvinnen ble funnet død i ekteparets felles bolig i Moss den 18. august i fjor. Hun ble 73 år.

Nå er mannen dømt til 13 år og seks måneder i fengsel. Han er også fradømt arveretten.

«Særdeles brutalt»

I den ferske dommen skriver tingrettsdommer Wenche Flavik at drapet ble begått på en særdeles brutal måte.

Advokat Sille Heidar forsvarte den 81 år gamle mannen i retten. Foto: TOR RENE STRYGER / NRK

«Fornærmede har vært ute av stand til å forsvare seg. Hun har forsøkt, da det er påvist skader som karakteriseres som avvergeskader på armene. Det dreier seg om drap på ektefelle i felles hjem, hvor fornærmede skulle føle seg trygg.»

Mannens forsvarer, Sille Heidar, sier at dommen trolig vil bli anket.

– Det går på rettens vurdering av skyldevne, og at straffen uansett er for streng, skriver hun til NRK.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten.

– Det har rablet for meg

Den 81 år gamle mannen var tydelig preget da han måtte forklare seg for retten. Flere ganger i løpet av forklaringen tok han til tårene og ble nødt til å ta kortere pauser.

– Vi var gift i litt over 30 år. Vi hadde våre diskusjoner, som alle andre, men vi hadde det veldig godt, forklarte han.

Mannen forklarte at han ikke husker noe av selve drapshandlingen, men både i avhør og i nødsamtalen med politiet fortalte han at det var han som hadde tatt livet av kona.

– Det har rablet for meg. Jeg har drept kona mi, sa han i nødsamtalen som ble avspilt i retten.

På hvilken måte har du gjort det? spurte operatøren.

– Jeg har brukt både øks og kniv. Det er masse blod rundt meg. Jeg er livredd, fortalte han.

Krimteknikere undersøker boligen der en kvinne ble funnet død i Moss i august 2020. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Overhodet ikke mulig å finne motiv

Både under etterforskningen og i retten var mannens helse et tema. Advokat Heidar fortalte at 81-åringen var svekket da han ble pågrepet.

– Det blir et spørsmål om tiltalte har vært i en tilstand som enten kan frita ham fra straff, eller en tilstand som har betydning for en eventuell straffeutmåling, sa hun i retten.

Mannen ble vurdert av to rettspsykiatrisk sakkyndige.

På bakgrunn av deres undersøkelser, konkluderte retten med at 81-åringen ikke hadde noen sterk bevissthetsforstyrrelse på handlingstiden og at han var strafferettslig tilregnelig.

«Sett i lys av sakens alvorlige karakter, ble ikke tiltaltes alder og helse tillagt avgjørende betydning i formildende retning».

Fant ikke motiv

Heidar understreket også at det overhodet ikke var mulig å finne noe motiv for drapet.

– Drapet fremstår som totalt uforståelig, fortalte Heidar i retten.

Tingretten mener at et uklart motiv ikke var avgjørende for rettens vurdering av selve handlingen og hvem som hadde utført den.

«... noe altså retten utvilsomt har kommet til er tiltalte», står det i dommen.