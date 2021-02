Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

65 kommuner på Østlandet har gått sammen i et opprop og krever skjevfordeling av vaksiner.

I et brev sendt til Stortinget skriver Osloregionen at vaksinestrategien bør justeres slik at områder med høyere smittepress prioriteres.

– Av hensyn til regionen, men også hele landet, så må vi sette støtet inn der smittenivået er høyest, sier ordfører i Asker og nestleder i Osloregionen Lene Conradi.

Osloregionen interkommunalt politisk råd, er et regionalt samarbeid som består alle disse kommunene.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er styreleder i rådet. Han har flere ganger bedt om at Oslo kommune skal prioriteres i vaksinekøen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vaksiner, penger og grensekontroll

Styret i Osloregionen ber Stortinget om å ta grep som sikrer at de nasjonale virkemidlene i pandemien, svarer på regionens behov.

Det bor rundt 2,2 millioner mennesker i Oslo og kommunene rundt.

– Det er uten tvil slik at osloregionen av vært den hardets rammede regionen. Vi ser det på antall smittede men også antall døde, sier Lene Conradi.

Lene Conradi er nestleder i Osloregionen og ordfører i Asker. Foto: Johanna Hauge

Kommunene ber om tre ting:

Mer vaksiner: For å hindre smittevekst og konsekvenser av dette for hele Norge, ber de om at vaksinestrategien tar hensyn til hvordan områder med høy befolkningstetthet og mobilitet er særlig sårbare for økning i smitten.

For å hindre smittevekst og konsekvenser av dette for hele Norge, ber de om at vaksinestrategien tar hensyn til hvordan områder med høy befolkningstetthet og mobilitet er særlig sårbare for økning i smitten. Penger: Ytterligere forsterkning av den generelle kompensasjonsordningene overfor næringslivet i osloregionen.

Ytterligere forsterkning av den generelle kompensasjonsordningene overfor næringslivet i osloregionen. Grensekontroll: For å redusere omfanget av smitte, sykehusinnleggelser og dødsfall, og for gradvis å kunne lette på lokale smitteverntiltak, mener de det er helt avgjørende å begrense hvem som får mulighet til å reise inn i landet.

FHI vurderer strategien hele tiden

Folkehelseinstiuttet vurderer strategien for vaksinering hele tiden.

– Slik situasjonen er nå, er det ganske store endringer i smittesituasjonen som skal til for å gå over til en skjevfordeling av vaksiner, som for eksempel en geografisk prioritering av enkelte områder, skriver smitteverndirektør Geir Bukholm i en pressemelding.

Det er et begrenset antall vaksinedoser. Hvis vaksiner blir skjevfordelet til én region, vil resten av landet få færre doser.

– I den regionen som får flere vaksinedoser vil vi kanskje få en positiv effekt på dødelighet og vunne leveår. I resten av landet vil vi få den motsatte effekten: det blir fravær av den beskyttende effekten som vaksinen kunne ha gitt, står det i pressemeldingen.

Det kan føre til flere dødsfall og tapte leveår i andre deler av landet der utbrudd oppstår.

– Dette regnestykket er komplisert og vi gjør stadig nye beregninger av dette. I disse beregningene ser vi på flere faktorer: inkludert den smittesituasjonen vi har i Norge til enhver tid, det vi vet om vaksinens effekt for å hindre sykdom og død, og en rekke scenarier for vaksinens smittereduserende effekt, skriver Bukholm.