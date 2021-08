– Dette er en svært alvorlig sak. Den har vært gjenstand for en omfattende etterforskning, sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt.

Kripos kom på sporet av mannen i januar i fjor. To måneder senere gikk politiet til aksjon.

60- åringen ble tatt på fersk gjerning i leiligheten sin. Han lastet ned overgrepsbilder da han ble pågrepet.

Hjemme hos mannen gjorde Oslo-politiet et av sine største beslag av overgrepsmateriale noensinne.

48 dager med video

Politiet har undersøkt minst 22 millioner datafiler.

Over 2 millioner av dem er ulovlige. Flere er kopier.

Nå er han tiltalt for å ha lagret 721.990 unike mediefiler.

Disse viser grove seksuelle overgrep mot barn eller seksualiserte bilder av barn.

Børge Enoksen er politiadvokat ved avdelingen for drap og seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Deler av materialet er svært grovt. Det er blant annet små barn som blir utsatt for tortur i kombinasjon med seksuelle overgrep, sier Enoksen.

Over 17.000 av de ulovlige filene er videofiler. Det tar rundt 48 døgn å se igjennom dem.

Mannen har samlet overgrepsbilder av barn i flere tiår.

Ifølge politiet har han hatt stor aktivitet på det mørke nettet.

Fakta om «Det mørke nettet» Ekspandér faktaboks Det mørke nettet "Dark Web" er egne nettverk med egne dataservere som er konstruert for å anonymisere brukerne og tjenestene samt vanskeliggjøre lokaliseringen av disse.

Det blir stadig vanligere blant kriminelle å bruke det mørke nettet til å handle narkotika, våpen, falske identitetsdokumenter, kompromitterte kredittkort, stjålne varer, tjenester som "å ødelegge noens liv", hemmeligheter om bedrifter, salg av industrispionasje og seksuelle overgrepsbilder av barn.

Det mørke nettet er ikke søkbart på samme måte som vanlig Internett

Salg og kjøp av tjenester foregår i lukkede forum som er vanskelige å finne og vanskelig å få tilgang til.

Varer og informasjon betales med bitcoin, en digital valuta.

Kilde: Kripos/ Dignatio AS

Egne bilder avslørte overgrep

Blant beslagene fant politiet også bilder som mannen har tatt selv. De viser at han forgriper seg på en 14 år gammel gutt. Bildene er fra 1999 og 2000.

Derfor er han tiltalt for overgrep.

Selv om selve overgrepene og produksjonen av bildene er foreldet, mener politiet at han kan straffes. De viser til at mannen har tatt vare på bildene han tok av overgrepene, helt frem til han ble pågrepet.

Men det er usikkert hvordan domstolen stiller seg til dette.

– Vi ser frem til å få en rettslig avklaring på dette viktige prinsipielle spørsmålet, sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt.

Erkjenner delvis straffskyld

Mannen erkjenner straffskyld for oppbevaring av overgrepsbilder.

Cathrin Aspaas er forsvarer for den tiltalte 60-åringen. Foto: Anders Fehn / NRK

Men han nekter straffskyld for punktet i tiltalen som handler om overgrep. Det er etter råd fra forsvareren hans, Cathrin Aspaas.

Hun mener det er åpenbart at forholdet er foreldet, selv om politiet er av en annen oppfatning.

– Jeg mener påtalemyndigheten har misforstått jussen. Dette vil jeg begrunne nærmere i prosedyren.

Har jobbet i over 50 barnehager

På profilen sin i det sosiale nettverket Linkedin har 60-åringen tidligere skrevet at han ønsker fast stilling som barnehageassistent. Og at han får god kontakt med barn.

Han har jobbet som vikar i over 50 barnehager i Oslo.

Politiet har kontaktet vikarbyråene tiltalte har jobbet for. De har også snakket med enkelte av barnehagene han har jobbet i.

– Etterforskningen har ikke avdekket noe som tyder på at tiltalte har begått straffbare handlinger i forbindelse med jobb, sier Enoksen.

Oslo-politiet har etterforsket saken i siden mars i fjor. Her er politiadvokat Børge Enoksen (t.h) sammen med politioverbetjent Mads Astrup ved avdelingen for alvorlige seksualforbrytelser. Foto: Anders Fehn / NRK Foto: Anders Fehn / NRK

Ikke del av nettverk

I forbindelse med etterforskningen av saken har politiet snakket med flere andre personer som ble kjent med tiltalte da de var unge gutter.

De ble kjent med ham i forbindelse med svømmeopplæring mannen drev og besøk på naturiststrender.

– Guttene har gjentatte ganger vært på besøk hjemme hos mannen, men ingen av dem har fortalt om straffbare forhold.

Politiet har også undersøkt om mannen har tilknytning til det pedofile nettverket «Boylove».

Det er et internasjonalt miljø for voksne med seksuell interesse for unge gutter.

NRK har tidligere fortalt hvordan det pedofile miljøet bruker hemmelige symboler for å kjenne hverandre igjen.

Politiet har ikke funnet bevis for at han kan knyttes til dette nettverk.

Ønsker strengere straff

Mannen i 60-årene risikerer flere år i fengsel dersom han blir dømt for alt han er tiltalt for. Den seksuelle omgangen med 14-åringen kan straffes med fengsel i opptil seks år.

Strafferammen for oppbevaring av overgrepsmateriale er tre år.

Aktor Børge Enoksen mener det bør vurderes å innføre strengere straffer i saker som denne.

– Vi mener beslaget er så grovt både i innhold og omfang at man sammenlignet med andre saker vil «stange i taket» når det gjelder straffutmåling.

Saken starter i Oslo tingrett 28. september. Det er satt av tre dager til rettssaken.

NRK har tatt kontakt med bistandsadvokaten til den fornærmede i overgrepssaken. Han har ikke besvart henvendelsen.