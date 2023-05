Vogntogkontroll på grensa: – Kunne fått katastrofale følger

Mandag hadde Statens vegvesen storkontroll av tunge kjøretøy på Svinesund. Grenseovergangen er landets mest trafikkerte.

Hvert tiende kjøretøy hadde så alvorlige feil at de fikk bruksforbud. Det betyr at de ikke får forlate kontrollplassen før feilene er utbedret.

Enda flere hadde mangler.

Øyvind Grotterød i Statens vegvesen ser daglig store mangler på utenlandske vogntog på vei inn i Norge. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Et av kjøretøyene som måtte bli stående var et polsk vogntog. Det hadde en verktøykasse på hengeren med så store rustskader at verktøy, jekker og jekkestropper var i ferd med å falle ut i veibanen.

– Hadde ting falt ut av verktøykassa og ut i veibanen, som de var i ferd med å gjøre, kunne det fått katastrofale følger, sier stasjonssjef Øyvind Ivar Grotterød i Statens vegvesen.

– En liten jekk kan bli veldig farlig i stor hastighet.

Dårlige bremser

Rundt 2000 kjøretøy passerer grenseovergangen på Svinesund hver dag, men bare et fåtall av disse havner i utvidet kontroll.

47 vogntog fikk bruksforbud i går.

– Vi har folk som er flinke på å plukke ut de rette kjøretøyene. At hvert tiende får bruksforbud er ikke uvanlig for oss, forteller Grotterød.

Særlig dårlige bremser er et gjentakende problem. Et vogntog fra Nederland ble nektet å kjøre videre siden det var «stål mot stål» på bremsene.

Når bremsebelegget er nedslitt kan bremsene ryke og i verste fall ta fyr. Dette var én av de dårlige bremsene Statens vegvesen avdekket 15. mai. Foto: Statens vegvesen

Det betyr at bremsebelegget på bremseklossene er helt slitt bort. I praksis vil det si at vogntoget fortsatt kan bremse, men det skal lite til før de ryker eller i verste fall tar fyr.

– Hvis man kjører nedover Oslofjordtunnelen og bremser hele veien med sånne bremser, skal det lite til før det begynner å brenne og man får et livsfarlig situasjon.

Ofte lastebiler involvert

Trygg Trafikk synes det er urovekkende vanlig at vegvesenet og politiet avdekker alvorlige feil med kjøretøy som vil inn i landet.

– Det er trist for dem som må bruke kjøretøyene, men også for oss som må forholde oss til dem og de farlige situasjonene de skaper på veiene våre, sier spesialrådgiver Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk Viken.

Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk i Viken. Foto: Trygg trafikk

– Vi ser på tallene fra i fjor at lastebiler var involvert i en stor del av ulykkene. Vi vet ikke om alle var utenlandske, men det er nærliggende å tro at de er involvert i flere enn de norske, fortsetter Mathisen.

Erik Graarud i Norges Lastebileier-Forbund har tidligere uttalt at utenlandske vogntog ødelegger ryktet for bransjen.

– Jeg vil understreke at det stort sett er utenlandske vogntog som blir stanset på grensa med store mangler. Bare 8–10 prosent av vogntogene over Svinesund er norske, har Graarud tidligere sagt til NRK.

Statens vegvesen på grenseovergangen på Svinesund hadde 441 vogntog innom kontrollstasjonen i går. De legger store ressurser i å stoppe verstingene.

– Når vi avdekker alvorlige feil må de repareres før de får ferdes videre inn i landet vårt, avslutter stasjonssjef Øyvind Ivar Grotterød.