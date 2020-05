46 barneskoleelever i koronakarantene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De 26 medelevene til et koronasmittet søskenpar ved Åskollen barneskole i Drammen har blitt satt i karantene.

Ifølge kommuneoverlege John David Johannessen er det ikke grunn til å tro at søskenparet har blitt smittet på skolen.

– Dette dreier seg om nærkontakter av tidligere kjent smitte. Så vi har allerede en sannsynlig smittevei vi kjenner til, sier Johannessen.

John David Johannessen er kommuneoverlege i Drammen. Det er totalt registrert 198 tilfeller av koronasmitte i Drammen.

Likevel regnes klassekameratene til de to søsknene som nærkontakter. To lærere må også i karantene.

– Vi kan ikke garantere at elevene ikke har lekt sammen og hatt kortere avstand enn én meter på tur eller i friminutt. For å være på den sikre siden har vi da satt to kohorter i karantene, sier konstituert rektor ved Åskollen skole, Maya Høien.

Maya Høien er konstituert rektor på Åskollen skole.

Hun forteller at de har delt inn skoleklassene i mindre grupper. To grupper kan likevel samarbeide ute og på tur. Derfor er så mange som 26 elever nå i karantene.

Hva med de andre elevene på skolen da, er det noen sjanse for at de smittede har vært i nærkontakt med dem?

– Vi er så trygge vi kan være på at vi har overholdt alle smittevernregler. Vi har klart å kartlegge, og også fått det bekreftet av smittevernoverlegen. De er trygge på at vi vet hvem som har hatt nærkontakt, sier rektoren.

Hele klassen i karantene

I Sveio kommune i Hordaland har en hel skoleklasse blitt satt i karantene, da en elev på Vikse skule testet positivt på covid-19 onsdag ettermiddag.

– Eleven fikk luftveissymptomer og var ikke frisk forrige uke. Eleven ble hentet på skolen og har vært hjemme siden, sier Jostein Førre, rådmann i Bømlo kommune.

Sveio kommune har registrert fire tidligere smittetilfeller.

Dermed ble resten av klassen på rundt 20 elever satt i karantene, i tillegg til to lærere. De har fått beskjed om å ta kontakt med kommunens testsenter, hvor de vil testes videre.

– Det er veldig dumt at det skjer, men vi har planer for å håndtere dette. Vi må gjennomføre denne på en så god måte som mulig slik at vi begrenser smitten, sier han.

Kun 21 testet positivt etter skoleåpning

Fra 20. april åpnet barnehagene, og en uke senere kunne de minste skolebarna komme tilbake. Mange har fryktet at dette kan føre til at koronasmitten vil stige.

Nå viser Folkehelseinstituttets ukesrapport at kun én person ble lagt inn på intensivavdelingen forrige uke.

Aftenposten skriver at 3334 barn under ni år, mange av dem med symptomer, ble testet for å se hva åpningen av barnehager og skoler hadde ført til. Bare 21 fikk påvist smitte.

Tross få smittede får det ringvirkninger når smitte oppstår i skolegården. Foreldrene til barna i Drammen som er satt i karantene har fått informasjon om hvordan de skal forholde seg i karantenetiden.

– Det er viktig at foreldrene er årvåkne på utviklingen av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber hos barnet. Hvis barnet utvikler slike symptomer, defineres barnet som et mistenkt tilfelle, sier kommuneoverlege Johannessen.

Nærkontaktene som ikke har symptomer anses å utgjøre liten risiko for videre smitte. Både Drammen og Sveio kommune jobber nå med videre smittesporing.