44 passasjerer evakuert fra båt etter røykutvikling

Hovedredningssentralen Sør-Norge varslet om hendelsen fredag ettermiddag klokka 18.30.

Pressekontakt i Redningsselskapet, Eirin Heddeland, opplyser til NRK at det er snakk om 44 passasjerer som er overført til den andre båten.

Redningsselskapet melder at de med Horn Stayer har bistått med evakuering av passasjerer til nærliggende fartøy samt å frakte røykdykkere ut til fartøyet.

Heddeland forteller at alle passasjerer som var om bord har blitt fraktet trygt til Skjærhalden.

– HRS koordinerte oppdraget som sendte ut redningsskøyter, blant annet Horn Stayer, for å evakuere passasjerer over til skipet Olava som gikk over til Skjærhalden. De evakuerte alle 44 passasjerer som skulle til helsesjekk. De kjørte også over røykdykkere som fikk stoppet røykutviklingen.

HRS sendte etter det ut den faste redningsskøyta på Skjærhalden som nå er på stedet for å undersøke båten.

– Passasjerene er fraktet vekk, røykutviklingen er under kontroll og redningsskøytene er i området av Vesleø II for å undersøke og kontrollere.

Det var en person om bord som fikk oksygen tilførsel, tilstanden er fortsatt ikke kjent ifølge Heddeland.

Redningsleder i Hovedredningssentralen, Torgeir Espedal, sier til NRK at det kun var røykutvikling, og ikke brann. Han bekrefter også at det var en fra mannskapet som nå er tatt med til helsepersonell for sjekk etter mistanke om røyk i lungene.

Det jobbes nå med å få båten inn til land.