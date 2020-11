Flesteparten av kundene som har mistet strømmen bor i Moss. Her er omtrent 27.000 kunder rammet. Videre er 9600 kunder i Vestby, 2700 i Våler og rundt 300 i Indre Østfold uten strøm.

– Vi har gjort et feilsøk og funnet ut at problemet er ved trafostasjonen på Tegneby. Det er samme sted som da 70.000 kunder mistet strømmen i oktober, sier seniorrådgiver Kjell Stamgård i nettselskapet Elvia til NRK.

Flere butikker i Moss har blitt nødt til å stenge dørene på grunn av strømbruddet. Foto: Dan Kåre Engebretsen/NRK

Øst 110-sentral skriver på Twitter at brannvesenet bistår med utlufting etter røykutvikling fra trafostasjonen.

Vaktleder i Øst 110-sentral, Leif Høyland sier det ikke var noe synlig brann da de kom til stedet.

– Vi er på trafostasjonen for å bidra med å lufte ut røyk fra trafoen etter en røykutvikling. Årsaken til røykutviklingen kjenner vi ikke til, sier han.

Rammer sykehus og togtrafikk

Hele Moss er mørklagt og flere butikker har blitt nødt til å stenge dørene på grunn av strømbruddet. Det er ifølge Elvia umulig å si når byen får strømmen tilbake.

Sykehuset Østfold Moss opplyser at de har gått over til nødstrøm på alle kritiske funksjoner. Operasjoner som var i gangsatt er avsluttet og det settes ikke i gang flere operasjoner nå. Det vil si at flere pasienter får sin behandling utsatt.

På grunn av strømbruddet er det noen forsinkelser i togtrafikken på Østfoldbanen, ifølge Dagsavisen.

Pressevakten opplyser at det for tiden er saktekjøring forbi Sonsveien stasjon for passerende tog.

Kjøpesenter stengt

På kjøpesenteret Amfi Moss har de mistet strømmen helt, forteller senterleder Lise Lunde Abrahamsen.

– Her har alle kundene gått ut og ingen kommer inn. Senteret er mørklagt, sier hun.

Hos klesbutikken Mani Studio, av nabobutikkene til kjøpesenteret, sitter Madelen Kase på en stol i mørket og venter på at strømmen skal komme tilbake.

– Det er bekmørkt, men det er noen tente lys. Vi har noen julelys i butikken som var tent fra før, så det kom godt med når strømmen gikk.

Butikken har ikke trengt å stenge, men må kjøre reserveløsning via Vipps.

– Det er litt stusselig, men heldigvis kommer noen kunder innom og hilser på. Da prøver jeg å bruke lommelykt på telefonen, sier hun.

Madelen Kase ved Mani Studio sitter og venter på at strømmen skal komme tilbake. Foto: Dan Kåre Engebretsen/NRK

Får kun solgt kald mat og drikke

Hos Café Riis har daglig leder Kjetil Zazzera tent ekstra mange levende lys for å skape koselig stemning under strømbruddet.

– Situasjonen er at jeg har ganske mange gjester. Men vi får bare servert kald mat og drikke. Vi får ikke laget mer kaffe, så vi må bare selge det som er igjen på kanna, sier han.

Kjetil Zazzera ved Café Riis har tent stearinlys for å skape god stemning. Foto: Dan Kåre Engebretsen/NRK

Han forteller at det er god stemning blant gjestene, og at de fleste tar situasjonen med godt humør, men at han håper strømbruddet blir kortvarig.

– Det går utover omsetningen, og det er en liten smekk når det allerede er stille. Men vi får bare gjøre det beste ut av situasjonen, sier han.

Tirsdag 13. oktober var det titusenvis av personer som våknet uten strøm. Feilen oppstod også da på Statnett sin transformatorstasjon på Tegneby i Son.

Feilen den gang rammet både togtrafikken på Østfoldbanen og sykehuset i Moss, som ble nødt til å gå over på nødstrøm.