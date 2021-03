Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det siste døgnet er det registrert 397 nye koronasmittede i Oslo. Dette er 66 flere enn i går, og 89 flere enn samme dag for én uke siden.

Det er høyest smittetrykk i bydelene Stovner, Alna og Grorud. Bydel Norstrand har det laveste smittetrykket.

Totalt er det registrert 4289 smittede i Oslo de siste 14 dagene.

Smittetallene i hovedstaden fortsetter å øke, til tross for svært strenge tiltak. Onsdag ble det innført hjemmeundervisning for flere klassetrinn og det er forbud mot å ha flere enn to gjester i private hjem.

I natt ble fire personer anmeldt for smittevern brudd i Oslo. Politiet rykket ut til en leilighet på Ullevål, hvor det var flere enn to gjester. Fire personer ble anmeldt.

989 smittede i Norge

Det siste døgnet er det registrert 989 koronasmittede i Norge. Det er 45 færre enn dagen før, men 84 flere enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt natt til lørdag er det registrert 85.542 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Tallet er det fjerde høyeste på ett døgn så langt under pandemien. Toppen ble nådd natt til onsdag, da 1156 positive prøver ble registrert det foregående døgnet.

Oslo kommunes oversikt over smittetrykk i de forskjellige bydelene, oppdatert 20. mars. Jo mørkere rødt, jo høyere smittetrykk. Tallene viser antall smittede per 100.000 innbyggere i løpet av de siste 14 dagene. Foto: Oslo kommune

Verst i Stovner bydel

Oslo kommunes statistikk viser at smittetrykket nå er hardest i Stovner bydel.

Der er det nå registrert 1635,9 smittede per 100.000 innbyggere i løpet av de siste 14 dagene.

Etter Stovner følger bydelene Alna og Grorud, med henholdsvis 1317.2 og 1313,7 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

I bydelen Nordstrand er smittetallene lavest. Der er smittetrykket på 272,6 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Til sammenligning viser tall fra Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) at Europas hardest rammede land, Tsjekkia, i uke 9 og 10 hadde et smittetrykk på 1518,3.

Det tallet gjelder for hele Tsjekkia, og ikke for de hardest rammede områdene i landet.

Hele Norge har de siste 14 dagene et smittetrykk på 210 9 smittede per 100.000 innbyggere.