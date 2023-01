44 prosjekter står på lista over hvilke skoler Oslo kommune skal bygge, utvide eller rehabilitere de neste åra.

39 av dem er forsinket i forhold til de første planene.

Flere peker på at det er en utfordring at ulike deler av kommunen ikke snakker godt nok sammen.

Imens må elever gå på skole i brakker, på overfylte skoler eller på skoler med dårlig inneklima.

Tre år forsinket

En av de utsatte skolene er en ny ungdomsskole på Økern torg.

ÅPEN PLASS: Planleggingen av nye Økern torg startet i 2016. Fortsatt har ingenting skjedd på selve torget. Foto: Olav Juven / NRK

Behovet for en ny skole i et av Oslos raskest voksende områder har vært kjent lenge. Først skulle skolen stå ferdig i 2024, men etter flere utsettelser er åpningen skjøvet til 2027.

Den siste utsettelsen kom i fjor høst og skyldtes en vannledning.

For å bygge skolen må nemlig hovedvannledningen over torget legges om. I fjor oppdaget det kommunale foretaket som bygger skoler - Oslobygg - at planen for å flytte ledningen ikke klaffet med planen for å bygge skolen.

Da hadde en annen kommunal etat - nemlig Vann- og avløpsetaten - helt siden 2016 påpekt at vannledningen ville være en utfordring for utviklingen av Økern torg.

Blir forbanna

FRUSTRERT: René Brorstrøm i aksjonsgruppa Bygg ungdomsskole på Økern. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

– Jeg blir forbanna. Det er hårreisende at man kan holde på sånn. De holder oss som foreldre for narr, sier René Brorstrøm i aksjonsgruppa «Bygg Økern skole nå».

– Hovedproblemet er en vanvittig ansvarsfragmentering, sier han.

– Handlingslammelse

Venstres Hallstein Bjercke mener saken er et kroneksempel på det han mener er hovedgrunnen til alle forsinkelsene.

– Økern er en illustrasjon på kommunal handlingslammelse og styringssvikt.

– Kommunale etater har i år etter år har fått lov til å være uenige, sende saken fram og tilbake mellom seg og peke på hverandre uten at noen skjærer igjennom og sikrer fremdrift, sier han.

KRITISK: Nestleder i bystyrets kultur- og utdanningsutvalg, Hallstein Bjercke. Foto: Martin Leigland / NRK

Skolebehovsplan

Da byrådet la fram skolebehovsplanen for neste tiårperiode i 2021, gikk Aftenposten gjennom forsinkelsene skole for skole.

NRK har gått gjennom de to siste oppdateringene av tidsplanen. Tallet i dag er forsinkelser i 39 av 44 prosjekter.

Bjercke sier at før de rødgrønne overtok ble ni av ti skoler i Oslo bygd til rett tid og til rett pris.

– Nå er altså ni av ti skoleprosjekter forsinket.

– Vi har gått fra å være en rå-effektiv kommune til nærmest å være handlingslammet på åtte år, sier han.

Mange kokker

En rekke byråder og enda flere kommunale etater er involvert i Økern-prosjektet.

En ny skole er nemlig bare en del av planene for torget der det i mange tiår var distribusjonssenter for frukt og grønt og et yrende liv.

I tillegg til skole skal det bygges inntil 1.000 boliger, barnehage, flerbrukshall og park. Refstadbekken skal gjenåpnes. Og hovedvannledningen må flyttes, noe som altså har skapt betydelig hodebry.

BOLIGER: På Økern torg kan det bli inntil 1.000 nye boliger ui ett av Oslos raskest voksende områder. Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten arkitekter

Brakkeskoler

Mens de venter på egen skole går Økern-elevene på Årvoll - i brakkeskole.

Søndag fortalte NRK om en annen brakkeskole - på Trosterud.

Men heller ikke på Trosterud er en skole bare en skole. Her startet planleggingen av ny skole, flerbrukshall, kulturstasjon for temmelig nøyaktig fire år siden.

Før det hadde kommunen jobbet siden 2016 med å finne ut hvilke nye byrom og offentlige tilbud Trosterud- og Haugerud-området ville ha behov for i framtida.

Men en ny og sårt tiltrengt skole står ikke ferdig før i 2027.

– Stadig mer krevende

Lignende eksempler er det mange av. Ifølge Utdanningsetaten blir det stadig mer krevende - og spennende - å bygge nye skoler.

Det er ikke så mange skoletomter igjen, og de er ofte både trange og dyre.

FORBEDRINGSPOTENSIAL: Bjørg Novang i Utdanningsetaten sier at etatene på samarbeide tettere. Foto: Heidi M. Skjefstad / NRK

– Derfor må skoleprosjekter planlegges nøye for å sikre at vi utnytter hver kvadratmeter optimalt, sier avdelingsdirektør Bjørg Novang.

Hun sier at stadig flere prosjekter skal løse flere formål samtidig.

– Det krever at kommunen må jobbe koordinert, og etatene må samarbeide tettere. Her har vi nok et forbedringspotensial, sier Novang.

– Skal snakke bedre

Og det er byrådet i gang med, forteller skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

– Vi jobber med å få bedre bestillinger av skolebygg tidlig og avklare hva slags funksjoner som skal inn tidlig. Da unngår vi at man kommer med et nytt behov på slutten av en prosess sånn at det tar lengre tid.

HAR FORSTÅELSE: Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Og så jobber vi med å jobbe raskere og snakke bedre på tvers av virksomheter, sier hun.

Hun sier at den viktigste grunnen til forsinkelsene er at prosjektene skal fylle mange behov for en gang og at mange skal mene noe.

– De er ikke alltid enige, og da må man bruke tid på å finne gode løsninger.

– Jeg har veldig stor forståelse for at mange blir frustrert når skolebygg ikke står ferdig som først tenkt. Men jeg vil legge til at selv om det tar lang tid, blir skolene vi planlegger nå skikkelig bra, sier Sunnuva Holmås Eidsvoll.

Hun sier dessuten at det er er satt av 16 milliarder kroner til å bygge skoler i Oslo de neste fire åra og at det ikke er penger det står på.

680.000 dager

For Økern-foreldrene er det en fattig trøst.

– Vi har regnet ut at det er over 680.000 undervisningsdager som da vil bli gjennomført i midlertidige lokaler langt unna nærskolen og nærmiljøet, sier René Brorstrøm i aksjonsgruppa.

Hallstein Bjercke kjøper ikke forklaringen om at skoleprosjektene har blitt så mye mer kompliserte.

– Det viser et byråd som ikke evner å skjære gjennom og konkludere der etatene bare peker på hverandre, sier Bjercke.