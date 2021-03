352 nye smittede i Oslo siste døgn

Det er registrert 352 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 115 flere enn dagen før og 213 flere enn samme dag forrige uke.

Smittetrykket er høyest i bydel Grorud, med 952,8 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger bydelene Stovner og Alna, med henholdsvis 912,5 og 801,2 smittede per 100.000.

Smittetrykket er lavest i Ullern bydel der tallet er 202,5.