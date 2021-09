34-åring skutt og drept av politiet: Ble truffet av tre skudd

Avdøde ble obdusert på mandag. Av den foreløpige obduksjonsrapporten kommer det frem at mannen ble truffet av tre skudd.

To av skuddene gikk gjennom mannens høyre og venstre legg, mens ett skudd gikk gjennom venstre overarm og videre inn i mannens bryst og hjertet.

Det er tidligere kjent at to polititjenestepersoner er avhørt som mistenkte etter hendelsen. Politiet var bevæpnet med både pistol og maskinpistol av typen MP5.

– Ut fra mottatte forklaringer ble skuddene avfyrt i rask rekkefølge, sier etterforskningsleder Marit Oliver Storeng i Spesialenheten.

Den 34 år gamle mannen ble erklært død på stedet.

Politiet avfyrte flere skudd mot 34-åringen under en pågripelse lørdag morgen. Både Kripos og Spesialenheten er involvert i etterforskningen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Bilder spredt på sosiale medier

Spesialenheten opplyser fredag at det ble funnet to kniver ved den avdøde.

Den ene var en kniv med glatt egg, hvor knivbladet var ca. 10 cm. Den andre var en kniv med riflet egg, hvor knivbladet var ca. 20 cm.

Marit Storeng, etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker. Foto: Rushda Syed / NRK

Knivenes tilknytning til hendelsen er helt sentral i Spesialenhetens etterforsking.

De går ut med mer informasjon om hendelsen etter at bilder av åstedet har blitt spredt på sosiale medier.

– Vi har fått med oss at det på bakgrunn av bildene har oppstått rykter om at han skal blitt skutt mens han lå nede. Vi syns det er uheldig at det på bakgrunn av bilder og video fra én situasjon, spekuleres og etableres sannheter om et lengre hendelsesforløp, sier Storeng til NRK.

– Det som fremkommer av etterforskingen så langt tilsier at det ikke ble skutt mot mannen mens han lå nede på bakken.

Nabo var bekymret

Politiet rykket ut lørdag morgen etter melding om at en person ble truet på livet. Da politiet kom til området ved Valaskjold utenfor Sarpsborg sentrum, endte det med en skyteepisode på åpen gate.

Både den nå avdøde mannen og den fornærmede i trusselsaken bodde på Tuneheimen vandrerhjem.

Den fornærmede i trusselsaken og den avdøde bodde begge på Tuneheimen. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

TV 2 har vært i kontakt med en tredje beboer ved vandrerhjemmet. Hun sier at hun gjentatte ganger tok kontakt med legevakten i Sarpsborg om den nå avdøde mannens helsetilstand natten før han ble skutt.

Kvinnen sier til TV 2 at helsevesenet ikke foretok seg noe, til tross for flere bekymringssamtaler. Hun sier at mannen ikke var truende mot henne, men at han var nedstemt.

– Jeg fikk inntrykk av at han hadde vondt. Han sa han var redd for å sove og redd for å være alene. I tillegg sa han at han ikke hadde sovet på fire døgn, sier hun.

Legevakten ønsker verken å kommentere, eller å bekrefte eller avkrefte opplysningene.

Trusselhendelsen blir henlagt

Det er Øst politidistrikt som har ansvaret for etterforskningen av trusselhendelsen som førte til at politiet rykket ut.

Politiadvokat Anders Svarholt sa tidligere i uken at deres etterforskning nærmer seg slutten.

Saken vil bli henlagt fordi den mistenkte er død. Svarholt sier det likevel er viktig at alle detaljer kommer frem.

– Det er viktig med etterforskning for å kartlegge hva som har skjedd, hva fornærmede har vært utsatt for, og at opplysningene som har fremkommet av fornærmede stemmer. Det kan ha betydning for om fornærmede har rett på voldsoffererstatning.

Spesialenheten varsler at deres etterforskning vil ta lengre tid.