Politiet pågrep mannen mandag. Han var innkalt til avhør og ble pågrepet under avhøret.

– Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Henriksen. Politiet har bedt om fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud, medieforbud og full isolasjon, skriver politiet i en pressemelding.

Siktede har samtykket i varetekt.

Andrea Wisløff er oppnevnt som mannens forsvarer. Foto: Alexander Nordby / NRK

Den pågrepne 32-åringen har fått oppnevnt Andrea Wisløff som forsvarer.

– Han erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til drap. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere saken, skriver Wisløff i en SMS til NRK.

Siden mannen har samtykket til varetektsfengsling vil det ikke bli noe fengslingsmøte. Retten behandler dermed politiets begjæring som en såkalt kontorforretning.

Familiens talsperson Ivar Borgen sier til NRK at de fikk vite om pågripelsen tidligere i dag. De har ikke fått vite hvem 32-åringen er, bare at han kommer fra Hønefoss.

– Det at det er en fra Hønefoss gjør at det hele kommer litt nærmere oss, sier Borgen til NRK.

Ivar Borgen, talsperson for familien og stefar til Jonas Aarseth Henriksen. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Utelukket ikke flere pågripelser

Odd Skei Kostveit er politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Vilde Jagland / NRK

Tidligere er en 30 år gammel mann og en 28 år gammel mann varetektsfengslet i samme sak. Begge nekter straffskyld.

Etter pågripelsen av 30-åringen ved Elverum i Innlandet, utelukket ikke politiet at det ville komme flere pågripelser i saken.

– Det er et komplisert bevisbilde. Det betyr at vi ikke kan utelukke flere pågripelser på noe vis, sa politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt.

De to er tidligere dømt i samme sak, og skal også ha kjøpt bil av hverandre kort tid før drapet.

Funnet drept i en bil i skogen

Det var torsdag 17. august Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept i bilen sin ved en hytte i Nes i Ådal.

Hytta Henriksen ble funnet drept ved er i et avsidesliggende område ved Vestre Bjonevatnet, fem mil nord for Hønefoss. Det er tett skog der, og nesten umulig å se inn til hytta fra veien nedenfor.

Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept i en bil like ved denne hytta i Nes i Ådal. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Dette er ikke ei hytte 30-åringen eide, og det er ukjent hva han gjorde der. En polititeori er at han kan ha blitt lurt opp til funnstedet, enten gjennom et falskt jobboppdrag eller på en annen måte.

Avdøde ble funnet i sin egen bil, som sto halvveis ned i grøfta i veien ved hytta. Det siste kjente livstegnet fra Jonas Henriksen, skal være da han sendte et kartutsnitt som et bilde til noen kollegaer like før klokken ni på morgenen. På ettermiddagen fant de ham død i bilen sin på Nes i Ådal.

Trusler i forkant av drapet

I tillegg til tekniske undersøkelser av beslagene på hytta og i skogområdet rundt har politiet gransket flere hendelser i forkant av drapet.

Jonas Aarseth Henriksen har tidligere fortalt om en rekke tilfeller av hærverk mot biler han eier og kjøretøy venner disponerer.

Avdøde har fortalt om hærverket på Facebook og skal også ha blitt overfalt av to menn en morgen, noe som førte til at han endte på sykehus.

Som følge av truslene ville ikke Henriksen fortelle hvor han bodde, selv ikke til venner. Han hadde overvåkingskameraer utenfor leiligheten.