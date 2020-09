Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kommuneoverlege i Indre Østfold, Jan Børre Johansen, sier til VG at de nå opplever en ny krevende situasjon med koronasmitte.

– Nå er det ganske dramatisk, når det blir mange elever som rammes.

Både Mysen barneskole og Mysen ungdomsskole kommer til å holde stengt ut uka som følge av det siste smitteutbruddet.

Alle de 870 elevene på skolene er satt i karantene, melder kommunen tirsdag kveld.

I Indre Østfold er til sammen 26 smittetilfeller nå knyttet til den muslimske høytiden asjura for rundt ti dager siden.

I Fredrikstad er det meldt om tolv nye tilfeller i dag, og alle unntatt ett kan knyttes til den muslimske høytidsfeiringen. Her er rundt 1300 personer i karantene, og over 150 er smittet den siste tiden.

I Sarpsborg, der smitten oppsto, har det bare vært tre nye tilfeller i dag, mens 900 er i karantene.

Sarpsborg kommune varslet i går at de anmelder trossamfunnet som sto bak høytiden for brudd på smittevernloven, etter at 170 mennesker skal ha vært samlet i et lite forsamlingslokale i Skjeberg.

Til tross for at ledelsen i det muslimske trossamfunnet Al-Ghadir forsikret at de hadde overholdt smittevernregler, så meldte deltakere på det samme arrangementet at dette ikke hadde vært fulgt opp godt.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, mente først at det ikke var lurt av Sarpsborg å anmelde trossamfunnet der smitten oppsto, men modererte senere sin kritikk. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttalte seg først kritisk til at kommunen ville anmelde trossamfunnet, og sa at det ikke ville gjøre situasjonen bedre, men trakk senere kritikken.

Kronprinsen besøkte kommunen

Indre Østfold kommune hadde i august det største smitteutbruddet i landet, og hadde kommet langt i å kontrollere smittespredningen gjennom strenge sosiale tiltak.

Men nå er det altså en ny runde med nye kraftige tiltak som må til.

Skjerpingen av tiltakene nå kom samtidig med at kronpris Haakon i dag besøkte Indre Østfold kommune, nettopp for å høre om deres erfaringer med å håndtere lokale smitteutbrudd.

Kronprinsen fikk møte helsepersonell som utfører koronatester, og fikk førstehånds kunnskap om hvordan Indre Østfold kommune har håndtert et nytt smitteutbrudd. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Kronprinsen er på en reise i Sør-Norge der han oppsøker ulike miljøer for å lytte til deres erfaringer i koronatiden. Han roste kommunens arbeid med smittesporing og sosiale tiltak for å hindre spredning.

– Det virker som at de har gjort en veldig god innsats her i kommunen. Så er det viktig at de erfaringen blir delt også med resten av landet, slik at vi hele tiden lærer å bli flinkere til å håndtere dette. Det er dessverre sånn at vi fortsatt må regne med flere slike lokale utbrudd, sa kronprins Haakon til NRK.