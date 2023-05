30 sauer døde etter ulveangrep i Aremark

Regionalt fagansvarlig for store rovdyr i Statens Naturoppsyn, Ida Glemminge bekrefter overfor NRK at det er snakk om et ulveangrep.

Så langt er 30 sauer døde.

– Det er 28 sauer som er funnet døde og to som er avlivet. I tillegg er det et visst antall som er savnet og ikke funnet, sier Glemminge.

De har dokumentert omfanget og skadene på sauene.

– Det er helt forferdelig

Leder i Østfold bondelag, Ole-Kristian Bergerud forteller at bøndene slipper dyrene sine ut på beite i disse dager.

Leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

– Det er det vi synes er den beste tiden på året, når vi kan slippe ut dyrene på beiter og så våkner bonden opp til dette etter en natts søvn. Det er helt forferdelig.

Bergerud sier de har vært i kontakt med bonden og vil bistå ved behov.

– Det er det verste marerittet en bonde opplever å få slike angrep på dyrene sine.

Bergerud frykter at dette skal gjøre at bønder kvier seg for å drive med beitedyr og slippe dyr ut på beite.

– Det er mange som driver med beitedyr nå som tenker seg om noen ganger ekstra om man kan slippe ut dyra på beite.

Det var Halden Arbeiderblad som først omtalte saken.

Sauene var på beite på et stort område hvor det er rovdyravvisende gjerder, opplyser bonden.

NRK har vært i kontakt med bonden som ikke ønsker å uttale seg og er preget etter hendelsen.

Ifølge Miljødirektoratet har tallene både for dokumenterte og erstattede tap av husdyr til fredet rovvilt gått ned de siste årene.

Kommunen vil nå henvende seg til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

– Du kan selv tenke deg når du våkner om morgenen og ser at du har hatt ulv inne i besetningen din og finner dyr som er halvdøde og revet opp. Det er jo helt – jeg tror ikke man kan fatte det, sier ordfører i Aremark, Håkon Tolsby (Sp).

Ordfører i Aremark, Håkon Tolsby (Sp) sier hendelsen preger lokalsamfunnet. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Tolsby mener slike hendelser kan gjøre det vanskelig å drive med beitedyr i kommunen.

– Det er klart at for de som driver med beitedyr og landbruk i kommunen er dette en kjempeutfordring. Det er helt grusomt.

Kommunen er i kontakt med bonden.

– Vi har mye utmarksbeite og arealer som egner seg kun for dyrehold. Når man får sånne angrep gjør det dette her veldig vanskelig og det er nok mange som kvier seg for å drive med denne typen landbruk i Aremark nå, sier Tolsby.