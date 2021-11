– Hei, kommer fra politiet. Vi har undersøkelse etter våpen og kniver og sånn i kveld, sier politimannen.

Det er fredag kveld i Oslo sentrum. Folk er på vei til byen og noen er på vei hjem.

Denne kvelden holder politiet en våpenaksjon. Alle som kommer ut av T-banestasjonen på Jernbanetorget blir sjekket av politiet.

NRK er med politiet på aksjonen.

Etter få minutter ser vi en person som prøver å unngå politiets kontroll.

Personen blir innhentet av en sivil politibetjent.

Personen bærer en kniv.

På under ett kvarter stopper politiet tre personer med kniv.

– Det er ganske ofte vi kommer over kniver når vi kontrollerer i byen, sier Merete Løkkebakken, avsnittsleder i Enhet sentrum.

BLIR SJEKKET: Alle som skulle ut av Jernbanetorget T-banestasjon på fredag ble sjekket av politiet. Foto: Intisaar Ali / NRK

Har Oslo et problem?

Nei, mener politimesteren i Oslo.

– Oslo er en trygg by. Sammenlignet med andre byer med tilsvarende befolkning og ikke minst hovedstadsutfordringer, så er det all grunn til å presisere at Oslo er en trygg by, sier Beate Gangås.

Mandag møttes hun, byrådslederen og justisministeren for å snakke om de siste hendelsene i Oslo.

MØTE OM SITUASJONEN: Mandag var det et møte mellom byrådslederen i Oslo, politimesteren og justisministeren. De diskuterte blant annet de seneste skyteepisodene i byen. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

På ti uker har åtte blitt skutt i hovedstaden.

– Jeg tror noen og enhver kan føle på en utrygghet når du har vært i nærheten av disse episodene, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Løsningen er ifølge justisministeren å jobbe målrettet med forebygging.

– Jeg tenker det er viktig at vi forebygger ulovlig våpenbesittelse og ulovlig våpenbruk, og det å ha stikkprøvekontroller er en del av det arbeidet, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

I tillegg foreslår den nye regjeringen å gi politiet 200 millioner ekstra i deres alternative budsjett som ble lagt frem mandag.

STENGT AV: Alle de tre utgangene ved Jernbanetorget T-banestasjon ble stengt av med sperringer fredag forrige uke. Alle som skulle forbi ble sjekket for våpen. Foto: Intisaar Ali / NRK

Våpenkontrollen

Tilbake på Jernbanetorget T-banestasjon. NRK er med politiet på den 25. våpenaksjonen så langt i år.

945 personer blir sjekket av politiet for våpen denne kvelden.

Seks personer hadde kniv på seg. Av de var det tre som ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.

De tre andre hadde en grunn til å ha kniv. Det var folk som var på vei hjem fra jobben. Den ene var kokk.

Politiet vil ha flere slike våpenkontroller fremover.

– Vi kommer til å fortsette med kontroller, og vi kommer til å jobbe på andre måter også for å få fjerna ulovlig våpen, sier politimesteren i Oslo.

FREDAG KVELD I OSLO: 945 personer ble kontrollert for farlige gjenstander i Oslo sentrum denne kvelden. Politiet gjør dette for å motvirke og forhindre skyteepisoder og knivstikkinger. Foto: Intisaar Ali / NRK

Kontrollen har en forebyggende effekt, mener avsnittslederen som har ansvar for Oslo sentrum denne fredagen.

I en hovedstad vil det alltid være hendelser. Skyting og knivepisoder vil skje.

– Vi håper jo ikke at det skal være så mange fremover, så derfor setter vi inn slike tiltak for å motvirke det og forsøke å forhindre dette, sier Løkkebakken, i Enhet sentrum.

Drap, skyteepisoder og knivstikkinger

Politiet etterforsker for tiden flere alvorlige i hendelser i Oslo.

Som tidligere nevnt har det vært åtte skyteepisoder på 10 uker i byen:

I tillegg har det vært flere knivhendelser i byen.