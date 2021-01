22 har testet positivt i Stjernen: – Det har vært et par krevende dager

– Det har vært et par krevende dager. De siste tallene viser at 22 personer i spillerstallen og støtteapparatet er smittet, sier daglig leder i Stjernen, Anders Åsle, til NRK.

Til sammen 40 personer er testet etter at det ble oppdaget smitte hos ishockeyklubben.

Daglig leder i Stjernen, Anders Åsle, sier det er viktig å ta vare på dem som er smittet. Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Fire personer har testet negativt, men sitter i karantene. De fire må teste seg på nytt til helgen. Åsle er forberedt på at utbruddet vil øke ytterligere.

– Vi venter på svar på de siste prøvene. De kan komme allerede i kveld. Det kan fort bli enda flere positive prøver, sier han.

Ingen alvorlig syke

De 22 smittede sitter nå helt isolert. Ifølge Åsle er ingen av dem alvorlig syke.

– Noen har følt seg ganske dårlige, men det er ikke snakk om pustevansker eller innleggelse på sykehus, sier han.

Det er samtidig påvist ny koronasmitte hos naboklubben Sparta. Klubben opplevde også et stort utbrudd i november og ble nødt til å stå over flere kamper.

– Jeg vil ikke fremstå sutrete. Men det begynner å nærme seg et krysningspunkt for når det for Spartas del ikke lenger er rettferdig. Det er snakk om etiske dilemmaer med hensyn til fair play, sa Sparta-trener Sjur Robert Nilsen til VG etter at klubben ble rammet for andre gang.

Så langt har Sparta gjennomført 19 seriekamper, mens for eksempel serieleder Storhamar har spilt 24 og Narvik har spilt 26.

Nå er enda flere kamper utsatt fordi både Sparta, Stjernen, Storhamar og Manglerud har spillerne i karantene.

Åsle i Stjernen vil ikke spekulere i om sesongen kan fullføres som planlagt.

– Det er nok mange i norsk hockey som spør seg selv om det nå. Jeg skal ikke spå så mye, men det er helt sikkert at det blir hektisk, sier han.

Sparta-trener Sjur Robert Nilsen er bekymret etter at klubben hans har blitt rammet av korona for andre gang. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Bekymret hockeypresident

President i Norges Ishockeyforbund, Tage Pettersen, sier han er bekymret for at det kan komme flere utbrudd. Men han sier lagene har gode rutiner for prøvetaking og smittevern.

– Får vi mange tilsvarende smittesituasjoner fremover, så vil det ha noe å si i forhold til avviklingen av serien og at vi kanskje ikke kan gjennomføre full serie som planlagt.

President i Norges Ishockeyforbund, Tage Pettersen, Foto: Ole Berg-Rusten

Det har allerede vært diskutert å redusere antall kvartfinalekamper i NM-sluttspillet, fra normale «best av syv». Det vil antagelig bli rom for å legge inn flere kamper under det såkalte landslagsoppholdet i februar.

Pettersen sier smitteutbruddet viser hvor raskt viruset smitter og hvor fort det sprer seg når smitten først har kommet inn i et lag.

– Det viktigste nå er å tenke på spillerne og de rundt laget. Og håpe at de blir rammet på en mildest mulig måte.